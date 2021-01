Jena: Das große Warten auf „Musik“

Jena. Verzagt wirkt die junge Schauspielerin aus den Niederlanden nicht. Seit Anfang Dezember lebt und arbeitet die 24-jährige Hanneke van der Paardt in Jena. Sie ist neues Ensemblemitglied im Theaterhaus. Anfang Dezember kam sie an, seitdem ist sie in eine Corona-bedingte Wartehaltung versetzt. Eigentlich war bereits für Januar die Premiere von „Musik – Etappen einer Skandalgeschichte“ geplant. Ein Stück von Regisseurin Lizzy Timmers in Zusammenarbeit mit der Jenaer Philharmonie. Doch die Philharmonie darf nicht proben, die Schauspieler nicht auf die Bühne. Alles liegt brach.

Hanneke van der Paardt sieht dennoch zufrieden aus. Sie hat in den vergangenen Wochen an ihren Sprachkenntnissen gearbeitet und spricht mit einem charmanten holländischen Akzent ein passables Deutsch. „Wir haben das bereits einige Jahre in der Schule gelernt, aber ich habe es nicht aktiv gesprochen, da verliert sich vieles wieder“, sagt sie.

Natur und Offenheit statt Plattenbauten und Nazis

„Ich war bereits vor zwei Jahren in Jena und habe im Stück ‚Nackt‘ von Lizzy Timmers mitgespielt“, ich kannte Jena also bereits ein bisschen, bevor ich nun für ein Jahr ins Ensemble aufgenommen wurde. Als ich das erste Mal nach Jena kam, bin ich von Amsterdam getrampt. Es war Winter und ich habe ewig gebraucht. Damals haben mich viele gefragt, was ich denn bitte in Jena wolle. In den Niederlanden kennt man Jena einfach nicht. Die meisten, die nach Deutschland gehen, wollen nach Berlin. Einige Chauffeure sagten während des Trampens zu mir, es gebe in Jena nur Nazis und Plattenbauten. Da war ich schon gespannt, was ich antreffen würde. Aber das hat sich ja nicht bestätigt. Ich bin wirklich gern hier. Die Stadt ist jung und offen, umgeben von wunderbarer Natur und am Theaterhaus habe ich die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen.“

Während Jena also in den Niederlanden weniger bekannt ist, ist das Theater-Ensemble „Wunderbaum“ eine echte Star-Theatertruppe im Land. Ein Grund mehr für Hanneke, mit großen Erwartungen nach Jena zu kommen. Corona bremste aus. Aber nicht komplett: „Wir proben momentan entweder online oder zu zweit mit Abstand auf der Bühne“, sagt Hanneke. Das Team versuche außerdem alternative Formate zu entwickeln, die auch ohne Livepublikum funktionieren. Beispielsweise werde derzeit an einer Radiosendung gearbeitet. „Es macht Spaß, etwas Neues auszuprobieren.“ Dabei fühle sie sich im Team ein wenig „wie ein adoptiertes Kind“. „Alle kümmern sich, sind geradezu fürsorglich. Ich mache öfter Spaziergänge mit Lizzy Timmers und fühle mich sehr willkommen.“

Nicht frei von Unsicherheiten, aber locker

Mit den Themen Nacktheit und Sexualität wurde Hanneke van der Paardt nach ihrem erfolgreich absolviertem Schauspielstudium an der Theaterschule Arnhem im Jahr 2019 gleich mehrmals beruflich konfrontiert. In den Niederlanden drehte sie jüngst eine Streaming-Serie ab, bei der Sexszenen dazugehörten. „Ich konnte eine der Hauptrollen übernehmen und so konnte ich trotz Lockdown im vergangenen Jahr arbeiten, wir durften ja drehen. Die Serie kommt erst im Frühjahr raus, ich darf noch nicht verraten, wie sie heißt.“ Klar sei auch sie nicht frei von Unsicherheiten und Scham, aber sie gehe doch recht locker mit dem Thema Nacktheit um.

„Ich versuche, mich frei zu machen von vorgegebenen Schönheitsidealen. Beim Dreh der Serie befindet man sich dann plötzlich doch in Unsicherheit über den eigenen Körper und man muss bewusst wählen, wie man damit umgeht. Ich habe zum Beispiel Bein- und Achselhaare stehenlassen. Gerade beim Film muss da noch viel passieren, damit die gängigen Schönheitsmuster durchbrochen werden."

Nun also heißt es, hoffen auf die baldige Premiere von „Musik“. Das Theaterhaus-Ensemble mit Henneke van der Paardt steht jedenfalls in den Startlöchern und will zeigen, dass es auch während der Pandemie nicht untätig war.