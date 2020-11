Jena: Der Schmetterling am Spielplatz

Der Frühling hat Einzug gehalten – zumindest können Betrachter in der Löbichauer Straße in Jena-Ost diesen Eindruck gewinnen, wenn sie die soeben frisch gestaltete Hauswand anschauen, die den dortigen Spielplatz begrenzt. Hier zauberte Michael Drosdek jetzt ein großes buntes Wandbild einer fantasievollen Landschaft mit blühender Wiese, einem farbenfrohen Schmetterling und kräftig blauem Himmel auf das vorher graue Mauerwerk. Ein Blickfang für Passanten und kleine wie auch große Spielplatzbesucher.

Künstler bei Spaziergang entdeckt

Möglich gemacht hat dies der Besitzer dieser Hauswand, der Nachbar-Hauseigentümer des Spielplatzes, Roland Trinkhaus. Er findet es wunderbar, dass er in direkter Nachbarschaft einen Kinderspielplatz hat. „Kinderlärm hat mich noch nie gestört. Das ist doch was Schönes“, sagt er. Und er habe sich auch schon immer darüber geärgert, dass seine Begrenzungswand zum Spielplatz so grau und leider immer mal wieder beschmiert worden sei. Da habe er im April dieses Jahres bei einem Spaziergang im Mühltal einen jungen Mann gesehen, der dort gerade ein Stationshäuschen der Stadtwerke mit Graffiti versah. Er fragte ihn, ob er das nicht auch an seinem Haus in der Löbichauer Straße tun könne. Und Michael Drosdek vom bekannten Jenaer Graffiti-Team „Farbgefühl“ sagte gern zu.

Es sollte etwas sein, was gut zu dem Spielplatz passe, sagt Drosdek und machte dem Hausbesitzer und der Ortsteilbürgermeisterin Rosa Maria Haschke drei Vorschläge. Materialeinsatz und Zeitaufwand will Trinkhaus dem Künstler selbst honorieren. Die Wahl fiel gleich auf das Landschaftsmotiv, das inzwischen wohl auch bei den Kindern bestens angekommen ist. Erst dieser Tage hörte Trinkhaus eine Kindergartengruppe vor seinem Haus. Mehrere von ihnen riefen: Jetzt gehen wir auf den Spielplatz mit dem schönen Bild! Das habe habe ihn mächtig gefreut. Er fühlt sich ja auch ein wenig mitverantwortlich für den Spielplatz. Die dortige Murmelbahn hat er stets im Auge und sorgt dafür, dass die Murmelgänge nicht verstopfen.

Für Ortsteilbürgermeisterin Haschke ist das Graffiti ein wunderschönes Beispiel dafür, wie Menschen gute Ideen für ihr Umfeld zum Wohle der Gemeinschaft selber tatkräftig umsetzen und damit zur Verschönerung der Stadt aktiv beitragen. Sie dankte Trinkhaus und Drosdek und hatte für jeden auch ein Blumensträußchen mitgebracht.