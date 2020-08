Jena: Die gerettete Fauna vom Eichplatz

So sah der Brunnen mit Fauna (links) und Flora aus. Er stand an der Südseite des Eichplatzes zur Leutrastraße hin.

Es gibt schon erstaunliche Zufälle. Doch irgendwie hatte der erfahrene Steinmetzmeister Eberhard Kalus den richtigen Riecher, aber vor allem ein gutes Gefühl für gute Kunst gehabt, als er auf einem vor seiner Beseitigung stehenden Schutt- und Lagerplatz in Lobeda vor sieben Jahren eine Figur aus heimischem Kalkstein entdeckte, die ihn sofort in den Bann zog: Eine fantasievolle Frauengestalt, die sitzend einen Fisch in der Hand hält. Die Gesichtszüge wirkten exotisch. Alles war geheimnisvoll, denn es gab auch keine Beschriftungen, Initialen oder andere Hinterlassenschaften eines Künstlers. Der Steinmetzmeister handelte schnell und bewahrte die 250 Kilogramm schwere Figur vor der endgültigen Entsorgung, er holte sie in seine Werkstatt.