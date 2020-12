Jena: Die Königin der Instrumente schweigt nicht

Martin Meier, Kirchenmusikdirektor, an der Schuke-Orgel in der Stadtkirche St. Michael.

Wenigstens die Orgel! Während den meisten Musikinstrumenten derzeit öffentliches Stillschweigen verordnet ist, erhebt die Königin der Instrumente auch in Jena regelmäßig ihre Stimme. Auch zu Weihnachten. „Sie spielt weiter; sie tut nur Gutes“, sagte neulich Superintendent Sebastian Neuß über die Stadtkirchen-Orgel, als er auf das coronabedingt extrem eingedampfte Programm von weihnachtlichen Gottesdienst-Angeboten zu sprechen kam (Zeitung berichtete).

Als Organist und Kantor der Stadtkirche St. Michael sieht Kirchenmusikdirektor Martin Meier (59) aus mehreren Blickwinkeln, wie Corona die Klangkunst in der Klemme hält: hier die weggefallenen Proben mit dem Laien-Streichorchester „Collegium musicum“ und mit den Chorsängerinnen und -sängern der Kantorei. Da die Orgel. Tatsächlich hat Martin Meier, wie er beschreibt, so etwas mehr Zeit für die Schuke-Orgel in St. Michael. Er habe das Repertoire vergrößert und sich noch intensiver damit befasst. Ja, er könne das komplette Repertoire für nächstes Jahr fertigstellen, zumal es wieder einen Orgelsommer in Jena geben soll.

Zu Hause aus voller Kehle

Nicht zuletzt ist Meier im Corona-Jahr medial besonders gefragt: Soeben hat er bei einem Rundfunk-Gottesdienst des MDR in der Erfurter Michaelskirche die Orgel gespielt. Am Montag hat Jena-TV vier Lieder zur Präsentation eines Heiligabend-Gottesdienstes aufgenommen. Und dann noch die Musik für drei Weihnachtslieder zweier Andachten, die dem „Wort zum Tag“-Weihnachtskalender des Kirchenkreises Jena auf Youtube zugedacht sind. So trage er bei, „dass aus voller Kehle zu Hause“ mitgesungen werden könne, sagte Meier. Überhaupt – wenn er an die letzten möglichen Gottesdienste denke: „Das tut mir weh, am Sonntag hier zu sein, und keiner singt dazu. Das ist schon bitter. Singen ist unverzichtbarer Teil jedes Gottesdienstes.“ Andererseits hält Meier nichts von Chorproben im Freien oder per Videokonferenz. „Das ist allenfalls ein Event, um zusammenzukommen, nicht aber, um ernsthaft zu proben.“

Kein Zutritt für den 131. Besucher

Vor der Brust hat Martin Meier die Orgel-Begleitung je eines Präsenz-Gottesdienstes am Heiligen Abend, am ersten Feiertag und zu Silvester. Ein wenig schwummerig wird ihm wegen des Hygienekonzepts mit maximal 130 zugelassenen Besuchern in St. Michael. Beim Re-Start im Mai nach dem ersten Lockdown sei bis zu 80 Besuchern bei kleinen Andachten Zutritt erlaubt gewesen – samt einer „kleinen Reserve im Hoch-Chor“. Und so stelle der Grenzwert 130 am Heiligen Abend das „absolute Maximum“ dar. Ja, leider, den 131. Besucher, der keine Kenntnis von der zwingend nötigen Anmeldung hatte, den müsse man nach Hause schicken.

Und wie ist das Befinden der 1962 erbauten Schuke-Orgel, die 2015 saniert worden war? Vor einigen Wochen habe sich ein Schaden unterm Balg des Pedals bemerkbar gemacht, sagte Martin Meier. „Ein Scheppern. Wie ein Helikopter“. Ein bewegliches Teilchen sei derart gelockert gewesen, dass es Vibrationen im gesamten Stimmgang auslöste. Martin Meier bekennt, „mit Bewunderung zu den Alt-Meistern“ aufzuschauen. Die hätten den Orgelbau zum Kunsthandwerk gemacht mit ihren Instrumenten, die aus dem 15. und 16. Jahrhundert stammen und heute noch Dienst tun. Deshalb St. Michaels Schuke-Orgel aber ein kürzeres Leben weiszusagen, „wäre unseriös“. Die Fachfirma Eule, die 2015 die Sanierung in der Hand hatte, habe dem Instrument eine sehr solide Ausarbeitung bescheinigt. Und wie beschreibt Martin Meier als Organist diese Orgel? „Sie klingt im Raum fantastisch. Die Größe des Klangs genieße ich im Kirchenschiff noch mehr als hier oben.“