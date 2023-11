Jena: Die Praxis fit machen für Post-Covid

Jena. Neue Punkte-Systeme ermöglichen es, die Erkrankung besser einzustufen und den Verlauf zu beurteilen. Der zweite Long-Covid-Kongress steht bevor.

„Post-Covid ist ein ganzes Mosaik an Symptomen, die jeweils ganz individuell ausgeprägt sind“, sagt Christina Lemhöfer, die Leiterin des Instituts für Physikalische und Rehabilitative Medizin am Universitätsklinikum Jena. Die Symptome ließen sich als körperliche, geistige und seelische Erschöpfung beschreiben, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht und mindestens drei Monate danach noch anhält. „Bei vorbestehenden Erkrankungen wie chronischen Schmerzen ist die Abgrenzung sehr schwierig. Die Ärzte und Ärztinnen benötigen aber eine klare Diagnose, damit die Krankenkassen die Behandlung vergüten.“

Neue Punkte-Scores ermöglichen es, die Erkrankung besser einzustufen und den Verlauf zu beurteilen. Christina Lemhöfer: „Wir konnten in unserem Zentrum zeigen, dass sich ein solcher Score prinzipiell zur Objektivierung und Quantifizierung der Beschwerden eignet.“ Für genauso wichtig erachtet sie eine Bewertung anhand der funktionellen Einschränkungen.

Eine praxisnahe Verbesserung für die Betroffenen konnte Christina Lemhöfer bei den Krankenkassen schon vor zwei Jahren erwirken: Bei Post-Covid verschriebene Physio- und Ergotherapien fallen nicht in das allgemeine Budget der Arztpraxen. Wie nach einem Schlaganfall sind die Behandlungen bei Post-Covid nicht quartalsweise begrenzt. Und wie sieht eine solche Therapie aus? Da verweist Christina Lemhöfer auf den symptomorientierten Ansatz – eine ursächliche Behandlung steht bislang nicht zur Verfügung. „Beispielsweise erhalten Patienten mit Atemproblemen eine reflektorische Atemtherapie.“ Zur Anwendung kämen gut etablierte Therapien. Oberstes Gebot sei Geduld, denn der Körper benötige Zeit, um auf diese Reize zu reagieren. Und noch wichtiger: Long-Covid verschlechtere sich bei Überlastung. „Die Betroffenen, die Medizin und die gesamte Gesellschaft müssen Verständnis und Akzeptanz für die Erkrankung entwickeln.“

Das ist auch das Credo des zweiten Long-Covid-Kongresses am 24. und 25. November in Jena. Das Symposium richtet sich speziell an die Betroffenen. Kontakt: Christina.Lemhoefer@med.uni-jena.de, Telefon: 03641/93 25 201