Jena ehrt den Arbeitskreis „Sprechende Vergangenheit“

Jena. Gründungsmitglieder tragen sich ins Goldene Buch der Stadt Jena ein. Am Donnerstag werden sieben weitere Stolpersteine für in der NS-Zeit ermordete Kinder gesetzt.

Mit einem Eintrag ins Goldene Buch ehrt die Stadt Jena den Arbeitskreis „Sprechende Vergangenheit“. Seit 2007 hält diese Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger die Erinnerung an die NS-Gewalt in Jena und Thüringen wach und setzt sich besonders für das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ein. Mit einer Vielzahl öffentlicher Veranstaltungen und Aktionen habe sich der Arbeitskreis Anerkennung und Wertschätzung über die Stadtgrenzen hinaus erworben, heißt es in dem Eintrag im Goldenen Buch, den die Gründungsmitglieder Gisela Horn und Wolfgang Rug am Mittwoch unterzeichneten.

Würdiges Gedenken an die Opfer

„Das Wissen darum, das Umgehen mit diesem Wissen, einem würdigen Gedenken an die Opfer, die Auseinandersetzung mit den Tätern und den Täterstrukturen – das alles ist wichtig für unsere Verortung heute, für den Umgang mit Geschichte, unserem Handeln in der Gegenwart und der Gestaltung unserer Zukunft“, sagte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) in seiner Laudatio am neuen Standort des Café Wagner in der Kochstraße. Unweit entfernt – vor der ehemaligen Kinderklinik in der Kochstraße – werden am Donnerstag sieben weitere Stolpersteine für ermordete Kinder gesetzt. Die Kinder waren 1943 und 1944 Patienten der Jenaer Kinderklinik und wurden später im Landeskrankenhaus Stadtroda ermordet. Das Thema Kinder-„Euthanasie“ in Thüringen beleuchteten Susanne Zimmermann und Renate Renner in einem Podiumsgespräch vor der Ehrung.

Gemeinwesen braucht den Einsatz für humanistische Werte

Mit zahlreichen – oft aufwendig vorbereiteten und umfassend recherchierten – Aktionen und Veranstaltungen wie Diskussionsrunden, Vorträgen, Ausstellungen, Rundgängen oder Erkundungsfahrten pflege der Arbeitskreis das Gedenken an die Opfer und gebe ihnen Namen und Gesicht, würdigte Nitzsche. Zudem seien die Engagierten auch immer bereit zur Auseinandersetzung und zur Debatte, wie das Gedenken gestaltet werden kann und sollte, um einerseits das Grauen, das die Opfer erleiden mussten, im Blick zu behalten, als auch die Menschen von heute zu erreichen. „Unser Gemeinwesen braucht den Einsatz für humanistische Werte und ein Geschichtsbewusstsein, wie Sie es leben.“

Bürgerinnen und Bürger gegen rechte Umtriebe

Der Arbeitskreis „Sprechende Vergangenheit“ entstand 2007 im Aktionsnetzwerk gegen Rechtsextremismus als Fortführung von Initiativen zur Verhinderung des Nazi-„Fests der Völker“ in Jena. Die engagierten Bürgerinnen und Bürger haben sich zum Ziel gesetzt, der erstarkenden rechtsextremen Bewegung in Jena und anderswo durch Aufklärung, Bildungsarbeit und öffentliche Aktivitäten entgegenzuwirken.