Jena: Ein bisschen Demokratie in Zeiten der Krise

Die Wahrheit ist ganz einfach: „Die Thüringer Kommunalordnung hat an Corona nicht gedacht“, sagt der Leiter des Fachdienstes Recht, Martin Pfeiffer. So betreten Stadträte und Stadtverwaltung derzeit Neuland, um auch in der Krise demokratische Prozesse fortzusetzen. Sie sollen möglichst rechtssicher sein. Ein Sonderausschuss soll vorerst den Stadtrat mit seinen 47 Mitgliedern ersetzen.

„Sie können die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes nicht beherzigen, wenn 47 Frauen und Männer sowie Mitarbeiter in der Verwaltung in einem Raum sitzen“, sagt Pfeiffer. Und weil der Oberbürgermeister nicht per Erlass noch machtwirksamer und die Kontrolle der Verwaltung noch funktionieren soll, scheint der Sonderausschuss für alle Beteiligten ein probates Mittel zu sein. Derzeit laufe ein zweistufiges Verfahren, sagt Pfeiffer. Danach werden zunächst die Mitglieder des Stadtrates befragt, ob sie Entscheidungen per Umlaufbeschluss überhaupt zustimmen würden. Und dann geht es darum, in einem Umlaufbeschluss den Sonderausschuss zu installieren. Zumindest das erste Votum muss einstimmig erfolgen.

Bizarre Hauptausschuss-Sitzungunter freiem Himmel

Der Hauptausschuss hat sich am Montag während einer bizarren Sitzung darauf verständigt: Die Mitglieder standen im Freien, sie hielten den Sicherheitsabstand ein, und das Bild, das FDP-Fraktionschef Alexis Taeger ins Netz stellte, mutete an wie ein Gesellschaftsspiel für Erwachsene, wenn die bierernsten Gesichter nicht gewesen wären. Jeweils zwei Vertreter der Linken und der Grünen säßen in dem Sonderausschuss, die weiteren Fraktionen wären mit einem Stadtrat dabei. Mit dem Oberbürgermeister gäbe es am Ende zehn stimmberechtigte Mitglieder. Lediglich die fraktionslosen Stadträte Anne Neumann und Ulrich Schubert müssten sich mit einer Beobachterrolle zufriedengeben.

AfD unterstützt das Vorhaben

„Diese Einschränkung ist zwar nicht gut, der jetzt gefundene Weg ist aber immer noch besser als ein Oberbürgermeister, der alleine seine Entscheidung fällt“, sagt die Fraktionsvorsitzende der Linken, Lena Saniye Güngör. Ihre Fraktion werde dem Vorhaben zustimmen, auch, weil eine demokratische Kontrolle der Verwaltungsarbeit wichtig sei. „Der Sonderausschuss ist in dieser extremen Situation ein gutes Instrument.“

Wer könnte den Krisenmodus für die Kommunalpolitik boykottieren? Während sich viele Parlamente zurzeit auf einen Notmodus verständigen, um größere Menschenaufläufe und die damit verbundenen Gefahren zu vermeiden, wollte die AfD-Fraktion im sächsischen Landtag zunächst, dass sich die Parlamentarier komplett versammeln müssen. Auch wenn die Fraktion dann zurückruderte, die AfD in Jena wird den Sonderausschuss nicht blockieren. „Es gibt dazu keine Alternative. Wir werden dem zustimmen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Denny Jankowski.

Zwei gewählte Stadträte ohne Stimmrecht

Gewählte Stadträte ohne Stimmrecht in einem Sonderausschuss: Das wären Anne Neumann und Ulrich Schubert. „Das ganze politische System ist auf eine derartige Situation nicht vorbereitet“, sagt Schubert, der für die Freien Wähler einzog und Wissenschaftler ist. Schon deshalb bezeichnete er den Sonderausschuss als „alternativlos“. Die Lösung sei pragmatisch. Und pragmatisch sei auch, dass seine Mitarbeiter am Universitätsklinikum aushelfen wollen. – Ulrich Schubert ist Direktor des Center for Energy and Environmental Chemistry Jena an der Friedrich-Schiller-Universität.

„Auch wenn ich mir noch keine abschließende Meinung gebildet habe: Der Vorschlag ist gut, wenngleich der Sonderausschuss keine Dauerlösung sein darf“, sagt Neumann von den Guten. „Irgendjemand muss ja die Geschäfte fortführen“, meint auch der Fraktionsvorsitzende der Bürger für Jena, Jürgen Häkanson-Hall. Die angestrebte Lösung sei immer noch demokratischer als Eilentscheidungen des Oberbürgermeisters.

Auch die CDU-Fraktion kündigte an, das Vorhaben zu unterstützen. „Jetzt ist nicht die Zeit für politisches Geplänkel. Die Stadtspitze benötigt unsere Unterstützung“, sagt der Vorsitzende Guntram Wothly. Es dürfe nur nicht sein, dass dieses Notfallgremium auf unbestimmte Zeit politische Entscheidungen fälle. Zustimmung ist auch von den Grünen, der SPD und der FDP zu erwarten.

Jetzt jagt eine Allgemeinverfügung die nächste

Um was für Entscheidungen geht es? Von wirklicher Relevanz sind derzeit nur Reaktionen der Stadtverwaltung auf die Krise. Und diese zählten zum übertragenen Wirkungskreis, weshalb der OB allein entscheiden könne, sagt Pfeiffer. Das Wort Allgemeinverfügung kannten bis vor wenigen Wochen nur Juristen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Jetzt jagt eine Allgemeinverfügung die nächste. Und auch, wenn es einer Lichtstadt wie Jena gut zu Gesicht stünde: Telefon oder Videokonferenzen seien zwar technisch realisierbar, bei deutlich mehr als 50 Teilnehmern aber nicht wirklich praktikabel. „Wissen Sie, wie platt man nach einer Telefonkonferenz allein schon mit sieben Teilnehmern ist? Allein die Kommunikation im nonverbalen Bereich ist doch nicht beherrschbar“, sagt Pfeiffer. Und weil es in den sozialen Medien behauptet wurde: Nein, auch nicht in Schmölln tagte der Stadtrat per Telefonkonferenz.

Auch nicht in Schmölln tagte der Stadtrat per Telefonkonferenz

„Wie es mit den meisten Gerüchten so ist, so ist auch dieses falsch“, sagt Bürgermeister Sven Schrade (SPD). „Zur besseren Kommunikation und Information habe ich Messenger-Gruppen für die Fraktionsvorsitzenden und die Ortsteilbürgermeister eingerichtet. Wenigstens einmal wöchentliche lade ich alle Stadtratsmitglieder zu einer Telefonschaltkonferenz ein, um über die aktuelle Lage zu informieren. Die erste fand am Montag statt, die nächste wird morgen stattfinden, auf Grund der neuen Allgemeinverfügung. Hier werden keine Beschlüsse gefasst. Es ist auch keine Stadtratssitzung.“