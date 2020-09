Jena: Ein Drittel der Gastleute befürchtet Insolvenz

Alarmstufe Rot: Auch das Scala-Turmrestaurant und das zugehörige Hotel waren im Juni an der Aktion „Night of Light“ beteiligt, mit der auf die Pandemie-Nöte des Gast- und des Veranstaltungsgewerbes aufmerksam gemacht wurde.

Für Einzelhandel, Gastronomie, Hotels und Kulturstätten in Jena muss die aktuelle Situation „als prekär eingeschätzt“ werden. So antwortet die Stadtverwaltung auf die Große Anfrage der FDP, die die Wiederbelebung und Weiterentwicklung der Innenstadt aufgezeigt haben will. Insbesondere würden Studenten, Geschäftsreisende und Tagungsteilnehmer der Stadt in Corona-Krisenzeiten fehlen. Schließlich seien voriges Jahr 60 Prozent der 370.000 Übernachtungen in Hotels „geschäftstouristisch motiviert“ gewesen.