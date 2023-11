Jena: Ein Preis im Namen von Ralf Kleist

Jena. Zur Martinsfeier erhielt die „Initiative gegen Einsamkeit im Alter“ erstmalig den Preis.

Der Ralf-Kleist-Preis ist am Freitag zum ersten Mal verliehen worden. Er ging an die „Initiative gegen Einsamkeit im Alter“. Die Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht alleinstehenden Senioren an Ostern und zu Weihnachten eine Freude zu bereiten.

„Die Idee zu dieser tollen Sache kam von unserem langjährigen Freund und Kollegen Ralf Kleist und wurde und wird von uns natürlich am Leben erhalten“, sagt Berno Kremlitschka vom Vorstand der Martinsschmaus-Stiftung, die den Preis verleiht. Der Tausendsassa Ralf Kleist war im Juli 2021 überraschend verstorben.

Die Initiative gegen Einsamkeit im Alter ist ein Gemeinschaftsprojekt der Jenawohnen GmbH, der Seniorenbegegnungsstätte Jahresringe und des Begegnungszentrum Jena. Es werden Spenden und Sachgüter gesammelt, die dann gemeinsam mit Basteleien aus umliegenden Kindergärten und Grundschulen von Ehrenamtlich zu Geschenken verpackt und später verteilt werden. Ganz nebenbei wird eine Brücke zwischen Alt und Jung geschaffen und Senioren über die Angebote und Hilfsleistungen der Begegnungsstätten informiert. Ausgefahren werden die Pakete immer vor den Feiertagen von Ostern.

Die Preisverleihung fand bei der Martinsfeier in der Stadtkirche statt. Der Martinsschmaus – also das Essen mit Menschen, die weniger haben – wurde in diesem Jahr vorgezogen.