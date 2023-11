Jena: Engel gegen die Einsamkeit sind schon da!

Jena. Kleine Geschenke sollen in der Weihnachtszeit alleinstehende Senioren erfreuen.

Stadtteilübergreifende Teamarbeit gibt es heute im Begegnungszentrum „Closewitzer Straße“. Für eine Aktion der „Initiative gegen Einsamkeit im Alter“ treffen sich Menschen, um kleine Geschenke zu verpacken, die rechtzeitig vor Weihnachten verteilt werden, um alleinstehende Senioren zu erfreuen. Wichtige Beigaben liefern Kindergartenkinder und Schulkinder. So kamen bereits am Mittwoch Kinder aus dem Montessori-Kindergarten in das Begegnungszentrum, um Basteleien wie Engelsfiguren abzugeben.