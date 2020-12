Jena: Erfolgreicher Kinderkrebsarzt will kürzer treten

Zu seinem 80. Geburtstag am Mittwoch werden viele seiner Wegbegleiter an ihn denken und ihm gratulieren. So auch die Schwestern der Krebsstation der Jenaer Universitäts-Kinderklinik, wie Schwester Susann Seiferth unserer Zeitung erzählt. Sie grüßen ihren Professor Felix Zintl mit einem Gruppenfoto und wünschen ihrem einstmaligen Chef alles Gute.

Tatsächlich wird der emeritierte Professor der Kinderheilkunde am 30. Dezember 80 Jahre alt. Der Kinderarzt und Onkologe leitete von 1991 bis 2008 die Jenaer Kinderklinik und hat wesentlich zu ihrer Entwicklung und Profilierung als eine der modernsten Kliniken ihrer Art in ganz Deutschland beigetragen. Er war es auch, der als erster in der damaligen DDR am 1. Oktober 1980 eine Knochenmark-Transplantation an einem Kind durchführte. Und das mit Erfolg: Der damals transplantierte Jörg Peuckert konnte vor dem sicheren Tod gerettet werden. Noch heute hält er freundschaftlichen Kontakt mit Felix Zintl.

Unter schwierigen Bedingungen Abteilung für Hämatologie und Onkologie aufgebaut

Bereits vorher hatte Zintl mit seinerzeit bescheidenen Mitteln und unter schwierigen Bedingungen eine eigenständige Abteilung für Hämatologie und Onkologie an der Kinderklinik aufgebaut, die sich dann durch weitere Transplantationen und andere Krebsbehandlungen einen weithin guten Ruf verschaffte. Vor dieser ersten Transplantation habe er allerdings viel unternehmen müssen, um geeignetes Material dafür zu beschaffen, erinnert er sich. Es habe ja kaum etwas gegeben. Fast alles war von der Marke Eigenbau. Doch der Erfolg gab ihm dann recht.

Er lernte dabei aber auch, dass zusätzliche Quellen erschlossen werden müssen, um die Behandlungsbedingungen für schwer kranke Kinder deutlich zu verbessern. So gründete er vor über 30 Jahren die Kinderhilfestiftung Jena, ein Verein, der sich fortan für chronisch kranke Kinder einsetzte. Durch unermüdliches Sammeln von Spenden konnte die Kinderhilfestiftung bisher schon über 7,7 Millionen Euro an Spendengeldern zusammentragen. Die Sanierung der alten Kinderklinik gehörte genauso dazu wie die Anschaffung zahlreicher Geräte hochwertiger Medizintechnik wie etwa Ultraschallgeräte oder auch die Einrichtung von Spielplätzen und sogar die Bezahlung zusätzlicher Arztstellen. Und nicht zuletzt sorgte Zintls Verein auch dafür, dass die neue Kinderklinik am Klinikum in Jena-Lobeda von einer Künstlerin wunderschöne Wandmalereien mit Märchenmotiven erhalten konnte.

Geehrt mit Bundesverdienstkreuz und Paracelsus-Medaille

Für seinen ehrenamtlichen Einsatz wurde der frühere Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Jena (UKJ) bereits mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Und auch die Paracelsus-Medaille als höchste Auszeichnung der deutschen Ärzteschaft konnte er entgegennehmen. Doch nun will er mit seinen 80 Jahren etwas kürzer treten und hat die Führung der Kinderhilfestiftung Jena abgegeben. Doch er ist sich sicher, dass sein Werk fortgesetzt wird. Der jetzige Direktor der Jenaer Kinderklinik, Professor James Beck, will für den Vorsitz kandidieren.