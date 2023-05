Jena feiert am Dienstag seinen 10. „Tag der Vielfalt“

Jena. 26 Trägerverbände und Organisationen im Jenaer Stadtzentrum präsent

Der „10. Tag der Vielfalt“ am kommenden Dienstag im Jenaer Stadtzentrum ist „nicht auf die Arbeitswelt reduziert“, sondern soll auch die „Bereicherung im kulturellen und sozialen Miteinander“ aufzeigen. Diesen Anspruch hat Oberbürger Thomas Nitzsche (FDP) formuliert. Sprächen ihn auswärtige Gäste an, dass die Vielfalt wohl nicht überall im Lande so leicht zu haben sei, dann antworte er: „Ja, aber in Jena sind wir zwei Schritte weiter.“ Jena könne etwa auf seinen Stadtratsbeschluss mit einem Zehn-Punkte-Programm gegen Rassismus verweisen oder etwa auf die seit einem Jahr tätige Anti-Diskriminierungsstelle.

Am bundesweiten „Diversity-Day“ habe Jena „über alle Vielfältigkeitskategorien hinweg eine Menge zu bieten, sagte der OB.

Das Büro für Migration und Integration der Stadtverwaltung hat den „Tag der Vielfalt“ gemeinsam organisiert mit der Fachstelle „Interkulturelle Öffnung“ der Awo Mitte-West-Thüringen.

An 26 Ständen

Nach Darstellung von Awo-Frau Yvonne Ruhnau werden von 15 bis 19 Uhr zwischen Teich-, Löbdergraben und Holzmarkt 26 Träger-Verbände und Organisationen mit Ständen vertreten sein. Das schließt Forschungseinrichtungen, Bildungsträger, Beratungsstellen und Engagierte aus der Jenaer Vereinslandschaft ein.

Jenas Migrationsbeauftragte Dörthe Thiele kündigte eine Besucherbefragung an, mit der erkundet werden soll, was für die Vielfalt in Jena noch getan werden kann.

Auf einer Bühne wird die pure Vielfalt blühen. Es geben sich die Ehre: die Band „The Versos“, die Tanzgruppe MIG Jena. die Theatergruppe des Vereins Iberoamérica, der Tanztreff „No Pressure“ und die Band „La Maga“. Sogar am Tanz- und Fitnesstraining Kaha können sich Interessierte probieren.

Wilfried Röpke, Chef der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft, schlug den Bogen von der kulturellen und sozialen Vielfalt zur Arbeitswelt: Für Unternehmen sei es hilfreich, unterschiedliche Sichtweisen auf ein Problem zu lenken.

Den „Diversity Day“ hat der Verein „Charta der Vielfalt“ ins Leben gerufen, der die Vielfalt in der Arbeitswelt stärken will. Jene Charta haben bundesweit 4900 Unternehmen und Institutionen unterzeichnet.