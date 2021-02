Ungwöhnlicher Blick in den Kirchenraum des Gotteshauses von Nennsdorf mit seinen romanischen Ursprüngen.

Jena-Film: Entdeckt und erlebt an der Saale-Horizontale

So mancher wird ihn in der Vorweihnachtszeit vermisst haben – einen neuen Jena-Film von Uwe Germar. Seit 2010 hat der Filmemacher schon zehn Produktionen vorgelegt, in denen Jena von seinen schönen Seiten gezeigt wird.