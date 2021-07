Jena: Fremdsprachen lernen und schnell tippen

Jena. Sommerferienspaß mit der Volkshochschule wird angeboten.

An der Volkshochschule Jena wird in den Sommerferien für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren einiges geboten. So können sich interessierte Schüler an verschiedene Fremdsprachen annähern.

Dabei geht es in den Englisch-, Französisch-, Italienisch-, Norwegisch- und Spanisch-Kursen vor allem darum, die jeweilige Kultur durch Spiele und altersrelevante Themen zu erfahren. Die Kurse finden in der ersten und letzten Sommerferienwoche sowie in der ersten Augustwoche statt.

Darüber hinaus könne innerhalb von fünf Tagen das Tastschreiben erlernt werden – das erleichtere die Arbeit am Computer.

Anmeldung unter volkshochschule@jena.de oder Telefon 03641/49 82 00; www.vhs-jena.de