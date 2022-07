Jena für Lesefestival im kommenden Jahr nominiert

Jena. Aufruf der Abbe-Bücherei: „Helfen Sie mit, Jena im nächsten Jahr in ein Outdoor-Lesewohnzimmer zu verwandeln.“

Die Ernst-Abbe-Bücherei hat die Stadt Jena für das Lesefestival „Stadtlesen“ im kommenden Jahr nominiert. Im Herbst 2023 soll der Neubau der Bibliothek am Engelplatz eröffnet werden – „ein Lesefestival in der ganzen Stadt wäre die perfekte Einstimmung auf das, was die Nutzerinnen und Nutzer im neuen Bibliotheksgebäude erwartet“, heißt es in einer Mitteilung.

Da es die Städte mit den meisten Stimmen auf die Deutschlandroute von „Stadtlesen 2023“ schaffen, muss Jena von möglichst vielen Menschen nominiert werden. „Helfen Sie mit, Jena im nächsten Jahr in ein Outdoor-Lesewohnzimmer zu verwandeln und nominieren Sie ebenfalls unsere schöne Stadt.“

Die Jenaer könnten dann im Sommer 2023 aus mehr als 3000 Büchern ein Exemplar auswählen, sich auf gemütlichen Sitzmöbeln niederlassen, lesen und verweilen. Ein Höhepunkt sind Lesungen mit Autorinnen und Autoren. Dies alles fände unter freiem Himmel im Stadtzentrum statt. „Mit Jena hätte dieses Projekt einen wunderbaren Standort: ob am Johannistor, am historischen Marktplatz oder im Paradies – viele Locations wären denkbar“, heißt es in der Mitteilung.

Hier geht’s zur Abstimmung: https://www.stadtlesen.com/nominierungen2023/