Jena: Gebrauchte Ranzen werden gesucht

Jena. Armen Kindern sollen so bessere Bildungschancen ermöglicht werden.

Seit 2004 sammelt eine private Initiative in Jena und Umgebung gebrauchte Schulranzen für Kinder in Osteuropa. Mit Beginn der Sommerferien startet jetzt eine neue Kampagne.

Die gut erhaltenen, mit gefüllten Federtaschen und A4-Schreibblöcken bestückten Ranzen werden an die Hilfsorganisation Global Aid Network (Gain) mit Sitz in Gießen übergeben. Wunsch der Initiatoren ist, dass durch diese Start- und Motivationshilfe Kinder durch Bildung einen Weg aus Armut und Resignation finden können, heißt es in einer Mitteilung.

Bis zum 30. September könnten die Ranzen-Spenden in der Ernst-Abbe-Bücherei am Carl-Zeiss-Platz, in Lobeda im Radsportladen „Zum guten Ritzel“, in der Saalbahnhofstraße 10 und bei Familie Paar im Homberger Ring 33 in Stadtroda abgegeben werden.

Weitere Informationen unter Tel. 0176/20 57 55 71 und unter www.gain-germany.org