Ein antirassistisches Bündnis in Jena rief auf zur Kundgebung anlässlich des rassistischen Anschlages von Hanau. Unter anderem sprach die Vorsitzende des Migrations- und Integrationsbeirates Jena, Rea Mauersberger. Tafeln erinnerten an die neun Opfer des Anschlags.

Jena: Gedenken an Anschlagsopfer in Hanau

Jena. Kundgebung beendet auch die mehrtägige Mahnwache der Seebrücke.

Auch in Jena erinnerten am Holzmarkt mehr als 100 Menschen an die neun Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau. Zwei Jahre nach der Tat schloss sich ein antirassistisches Bündnis den Forderungen der „Initiative 19. Februar Hanau“ an, für Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen zu kämpfen. Zu den Rednerinnen gehörte unter anderem Rea Mauersberger vom Migrations- und Integrationsbeirat Jena. Tafeln erinnerten an die Opfer und ihre Namen, mehrfach wurden sie verlesen: Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili-Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Eingespielt wurden Reaktionen der Hinterbliebenen.

Gleichzeitig schloss die Kundgebung die Mahnwache der Seebrücke Jena ab.

Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau im Osten des Rhein-Main-Gebiets neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und nahm sich selbst das Leben. Mit der Aufarbeitung der Tat befasst sich derzeit ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags, der vor allem der Frage nachgeht, ob es vor, während oder nach dem Anschlag zu einem Behördenversagen kam.