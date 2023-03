Jena gedenkt des Todesmarsches von 1945

Jena. Dieses Jahr wird der Tag dem ehemaligen KZ-Häftling Robert Büchler gewidmet. Am Dienstag, 11. April, wird eine Gedenkstele für ihn errichtet.

Die Stadt wird am 11. April der Opfer des Todesmarsches von 1945 gedenken. Damals evakuierten die Nazis mehrere tausend Häftlinge aus dem Konzentrationslager in Buchenwald und trieben sie Richtung Osten. Schätzungsweise 250 Häftlinge starben währenddessen. Ihr Weg führte am 11. April auch durch Jena, am selben Tag, an dem die Alliierten das Konzentrationslager befreiten.

Der Arbeitskreis „Sprechende Vergangenheit“ beschäftigt sich seit einigen Jahren mit dieser Geschichte. „Wir haben ihm viel Wissen zu verdanken“, sagt Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). Mehrere Gedenkstätten sind durch sein Wirken entstanden. Darunter fast 60 Stolpersteine, Gedenktafeln und eine Stele an der Camsdorfer Brücke. Dort überquerten 4000 Häftlinge 1945 die Saale. Außerdem wollte der Arbeitskreis einen städtischen Gedenktag ins Leben rufen, der an den Todesmarsch erinnert. Vor zwei Jahren kam die Stadt diesem Wunsch nach und richtet jährlich am 11. April Gedenkveranstaltungen aus.

Dieses Jahr wird der Tag dem ehemaligen KZ-Häftling Robert Büchler gewidmet. Er hat den Todesmarsch überlebt und später immer wieder Jena besucht. Gemeinsam mit der Gedenkstätte Buchenwald und dem Arbeitskreis „Sprechende Vergangenheit“ errichtet die Stadt für ihn eine Gedenkstele.

Die Einweihung findet am Dienstag, 11. April, um 17 Uhr an der Karl-Liebknecht-Straße 87 statt. Danach ist eine Gedenkveranstaltung in der Aula des Angergymnasiums geplant. Zu beiden Terminen wird auch die Tochter Robert Büchlers vor Ort sein. Sie wird außerdem in das goldene Buch der Stadt Jena aufgenommen.