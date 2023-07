Jena: Glasfaserausbau östlich der Saale beginnt

Jena. 14.800 Haushalte und Unternehmen können laut Telekom angeschlossen werden.

Der Glasfaserausbau in Jena in den Ortsteilen Ilmnitz, Jenaprießnitz, Kernberge, Kunitz, Laasan, Lobeda-Altstadt, Wenigenjena, Wöllnitz, Wogau und Ziegenhain hat begonnen. „In Kürze schon können weitere 14.800 Haushalte und Unternehmen das Glasfasernetz der Telekom nutzen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Bis Anfang 2024 würden mit insgesamt 560 Kilometer Glasfaser 122 Verteiler gebaut. „Die ersten Anschlüsse werden schon in wenigen Wochen bereit stehen“, wird mitgeteilt. Bereits 2022 hat die Telekom in den Ortsteilen Drackendorf und Lobeda-Ost den Glasfaserausbau begonnen. Rund 3500 Haushalte und Unternehmensstandorte sind fertiggestellt.

Beim Ausbau arbeiten die Stadt Jena und die Telekom eng zusammen. „Transparenz und professionelles Baustellenmanagement sind dabei oberstes Gebot.“ Um die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich zu halten, wird in einzelnen Bauabschnitten vorgegangen. Zudem sind für die jeweiligen Ortschaften Informationsveranstaltungen geplant.

Bürgermeister und Dezernent für Stadtentwicklung Christian Gerlitz freut sich über den Ausbaufortschritt in Jena: „Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohn- oder Gewerbestätte wird zukünftig eine genauso wichtige Infrastruktur wie ein Strom- oder Wasseranschluss sein und steigert damit den Wert jeder Immobilie. Nachdem wir in Deutschland lange viel zu langsam mit dem Glasfaserausbau vorangekommen sind, freue ich mich, dass zumindest in Jena dieser nun rasant Fahrt aufgenommen hat. Bis 2026 und damit deutlich früher als in den meisten Städten Deutschlands werden wir in Jena eine flächendeckende Glasfaserinfrastruktur im gesamten Stadtgebiet vorweisen können.“

Benjamin Koppe, Dezernent für Finanzen und Digitalisierung, erläutert die Bedeutung für Jena: „Die digitale Daseinsvorsorge, zu der inzwischen essenziell ein schneller, stabiler und verlässlicher Internetzugang zählt, hat gerade in Jena nachhaltig an Bedeutung gewonnen. Mit der flächendeckenden Glasfaserversorgung geht es nicht nur um mehr Lebensqualität für die Menschen in unserer Stadt, sondern auch darum, Schritt halten zu können und Jena als Hightech- und Digitalstandort weiter auszubauen. Weiterhin ist das Projekt für uns ein wichtiger Treiber der digitalen Transformation auf dem Weg zu einer Smart City Jena.“