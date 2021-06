Jena gut sichtbar auf der Buga 2021

Vom 14. bis 20. Juni findet auf der Buga in Erfurt die Woche der Außenstandorte statt. Das Tourismusmarketing wird mit einem eigenen Stand vertreten sein und für Jena werben.

Jena. Stadt wirbt für einen Besuch an der Saale.

Bei der bis zum 20. Juni auf der Bundesgartenschau in Erfurt stattfindenden Woche der Außenstandorte wird auch das Tourismusmarketing von Jenakultur mit einem eigenen Stand vertreten sein, die Flusslandschaft Saale-Paradies vorstellen und die Buga-Besucher zu einem Ausflug nach Jena inspirieren.

Als Kooperationspartner sind das Zeiss-Planetarium Jena und die Sternevent GmbH mit von der Partie auf der Festwiese am Petersberg. Besucher: können sich auf die interessanten Vorführungen freuen, die in dem eigens installierten Outdoor-Planetarium zu sehen sind. Mit diesem Auftritt bewirbt Jenakultur die Lichtstadt aufmerksamkeitsstark als attraktive touristische Destination. Passend dazu bietet die Jena Tourist-Information bis zum 10. Oktober zweimal wöchentlich die öffentliche Führung „Über die Landfeste hinein ins Paradies“ an – jeweils Dienstag 14, Samstag 15.30 Uhr.

Tickets gibt es in der Jena Tourist-Information oder online in dem Ticketshop.