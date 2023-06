Jena hat einen neuen Raum für innovative Innenstadt-Ideen

Jena. StadtLab in der Löbderstraße 6 eröffnet. Datum für erstes Event steht auch bereits fest.

Nach einer Bauzeit von drei Monaten konnte am Donnerstag das StadtLab eröffnet werden. Der neue Experimentierraum für innovative Innenstadt-Ideen in der Löbderstraße 6 stellt eine Pop-Up-Fläche und ein Workshop-Areal bereit. Eines der ersten Events im neuen ist der Hackathon „Hack the Paradise!“ am 16. und 17. Juni. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Modellprojekts „Smart City“ statt. Im StadtLab warten insgesamt 175 Quadratmeter auf spannende Konzepte.

„Wir können uns ganz unterschiedliche Geschäftsideen vorstellen, die vor Ort ausprobiert werden – von Weinverkostungen oder Nudelwerkstatt über urbane Produktion wie Schmuckdesign oder Kosmetikherstellung bis hin zur Nähwerkstatt und dem Verkauf besonderer Einzelhandelsprodukte“, sagt Grit Sachse, neben Florian Lauterbach Projektmanagerin beim StadtLab.

Auch ein Gründungswettbewerb ist geplant

Die Pop-Up-Fläche wird dabei wochenweise für einen Zeitraum von zwei bis sechs Wochen vergeben. Gewerbliche Anbieter bezahlen eine geringe Nebenkostenpauschale. „Die Innenstadt ist ein starker Innovationsraum, und wir schaffen mit dem Projekt die notwendige Infrastruktur, um neue Konzepte zu entwickeln und umzusetzen“, sagt Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) zum Start.

Nach den umfangreichen Umbauarbeiten in den Räumlichkeiten startet das Projektteam nun in die „richtige“ Projektarbeit. Grit Sachse und Florian Lauterbach koordinieren Termine, bewerten Konzepte, organisieren Veranstaltungen und entwickeln – perspektivisch – auch einen Gründungswettbewerb.

„Wir freuen uns auf vielfältige Ideen für die Innenstadt und laden Unternehmen, Kleingewerbe, Vereine oder Privatpersonen gleichermaßen zu uns ein“, so Markus Henkenmeier, Prokurist bei der Jenaer Wirtschaftsförderung (Jenawirtschaft), die das Projekt verantwortet.

Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, die Projektfläche zu besichtigen und mit den Projektverantwortlichen täglich von 12 bis 15 Uhr ins Gespräch zu kommen.

stadtlab-jena.de