Jena hat zwei neue Saale-Unstrut Glanzlichter

Jena Saale-Unstrut Tourismus GmbH zeichnet Saalehorizontale und das Planetarium aus

Zuwachs in der Marketing-Familie „Glanzlichter Saale-Unstrut“: Der Qualitätswanderweg Saale-Horizontale und das Zeiss-Planetarium profitieren nun als „Glanzlicht Saale-Unstrut“ drei Jahre von zusätzlicher Unterstützung durch die Saale-Unstrut Tourismus GmbH bei der Produktentwicklung entlang der Marke Saale-Unstrut.

„Wir freuen uns, dass wir in Jena gleich mit zwei Glanzlichtern starten. Saale-Unstrut ist bereits jetzt eine Marke, die wir gemeinsam im touristischen Kontext ausbauen wollen“, sagt Hemmi Eckardt, Leiterin Tourismus/Convention bei Jenakultur. Dabei passe die Lichtstadt Jena als Geheimtipp im Städtetourismus, aber auch mit den touristischen Produkten sehr gut zum Markenkern von Saale-Unstrut.

Tourismus in der Region voranbringen

Eines der Ziele der Saale-Unstrut Tourismus GmbH ist es, gemeinsam mit ihren Partnern den Tourismus in der Region voranzubringen. Es gelte, die Akteure nicht nur in der Außenkommunikation zu unterstützen, sondern sie auch auf ihrem Weg zur Entwicklung und Weiterentwicklung ihrer touristischen Produkte zu begleiten, heißt es am Dienstag in einer Mitteilung. Zu diesem Zweck sei der Produktcheck entwickelt worden, welcher in neun Modulen die Qualität des Ist-Standes erfasse und Entwicklungspotential aufzeige. Beim Produktcheck erreichte die Saalehorizontale den Status „Gold“ in der Kategorie Freizeitangebot. Als besondere Spitzenleistung sei er zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2023 in der Kategorie Mehrtagestouren gewählt worden.

Das Zeiss-Planetarium Jena ist seit diesem Jahr Partner der Saale-Unstrut Tourismus GmbH und bringt sich auch in der Arbeitsgruppe zur Produktentwicklung ein. Man sehe sich als Teil der Region Saale-Unstrut, „die mit dem Weigelschen Himmelsglobus sowie dem Himmelswege-Projekt rund um die Arche Nebra, das Sonnenobservatorium Goseck und dem Ringheiligtum Pömmelte über eine Vielzahl von astronomisch geprägten Sehenswürdigkeiten verfügt“, sagt Geschäftsführer Jörg Hühn. Beim Produktcheck erreichte das Zeiss-Planetarium Jena den Status „Gold“ in der Kategorie Freizeitangebot. Als besondere Spitzenleistung würden alle zwei Jahre eigene Shows produziert und so eine hohe Kundenbindung erreicht.