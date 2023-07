Jena: Heißer Wolf brät dem Jäger ein Schnitzel

Jägerschnitzel mit Tomatensoße: So kommt Gericht beim „Heißen Wolf“ auf den Teller.

Jena. Mahlzeit! Zu Besuch in Kantinen und bei Mittagsversorgern in Jena. Heute mit Soßen-Überraschung!

Die Seniorin an der Spitze der Schlange überlegt nicht lange: „Ich nehme das Jägerschnitzel!“, sagt sie. Weiter hinten in der Reihe diskutiert ein Pärchen noch: „Jägerschnitzel oder die Bratkartoffeln mit frischen Gurkensalat?“ Es wird für beide das Jägerschnitzel.

Das Jägerschnitzel kommt beim „Heißen Wolf“ in der Goethe-Galerie als ostdeutsche Variante auf den Teller: Also eine panierte und gebratene Jagdwurstscheibe und nicht dieses Jägerschnitzel à la alte Bundesländer mit Pilzsoße und so. Aber immer schön der Reihe nach.

Zunächst breitet die Mitarbeiterin eine ordentliche Lage Nudeln auf dem Teller aus. Dann gibt sie drei (!) Kellen von der Soße darüber, so dass die Rigatoni fast vollständig versteckt sind. „Wollen Sie auch Käse über die Soße haben?“, fragt sie noch. Hier unterläuft dem Kunden ein Anfängerfehler, denn die Frage wird bejaht. Also werden aufpreispflichtige Käsewürfel darüber gegeben und ganz zum Schluss das Jägerschnitzel als Krönung.

Eigentlich war das Käse-Extra quatsch, denn die Tomatensoße enthält – große Überraschung – bereits Käse. Sie schmeckt fruchtig-süß und eben auch nach Sahne und etwas Käse. Tatsächlich, so erzählt die Seniorin am Nachbarplatz, sei die Soße hier etwas Besonders und schon sei vielen Jahren im Angebot. Sie schätzt den Käsecreme-Anteil auf mindestens 30 Prozent. In jedem Fall handelt es sich nicht, um eine DDR-Tomatensoße, denn dann wären da auch keine einzelnen Tomatenstücke erlaubt, wie sie der Wolf hier verkocht.

Eine positive Überraschung ist das Jägerschnitzel. Andernorts kommt es bisweilen vor, dass die Jagdwurstschreibe in Öl gebraten wurde, dass die beste Zeit schon hinter sich hat, auch weil Speiseöl im Einkauf irre teuer geworden ist. Beim Heißen Wolf ist das nicht der Fall. Und er brät offenbar frisch, das ist kein Tiefkühlprodukt. Die Panade sitzt fest auf der Wurstscheibe, nichts wackelt. Nicht zuletzt wegen der kompakten Soße wird der Gast in jedem Fall satt.

Essen vor Ort: Balustrade oder Séparée

Das einzige Problem auf dem Teller ist dieses: Weil das Jägerschnitzel über allem thront, gilt es mit Messer und Gabel aufzupassen. Da kann schnell was wegrutschen! Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, das Personal steht vor größeren technischen Herausforderungen. Die Mitarbeiterin muss nicht nur den nächsten Kunden bedienen, sondern für den vorherigen noch das Spiegelei in der Pfanne braten und Getränke rüberreichen. Das braucht schon Multitasking.

Beim Zurückbringen des Tellers fällt noch auf, dass es ja nicht nur die sonnige Sitzreihe an der Balustrade der Goethe-Galerie als Essplatz gibt. Man kann auch in einem Séparée neben der Speiseausgabe sitzen, wo an den Wänden Stadtansichten von 1900 hängen. Damals gab es auch schon Jagdwurst!

Ohne Kantinen und Bistros sähe die Mittagspause vieler Jenaer trübe aus. Höchste Zeit für eine Würdigung. Wir besuchen in loser Folge die Mittagsversorger: Mahlzeit!