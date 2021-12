Jena hilft Rumänien: Riesige Bücherkiste auf Reisen nach Lugoj

Jena. Jenaer Jugendliche und Unternehmen haben Weihnachtsgeschenke für Schülerinnen und Schüler in der Partnerstadt auf Reisen geschickt.

Die Pandemie trifft auch den Partnerschaftsverein Jena-Lugoj. Wie schon 2020 konnte der zweiwöchige Ferienaufenthalt von Schülerinnen und Schülern aus Lugoj in diesem Sommer nicht stattfinden. Auch die geplante Fahrt von Vereinsmitgliedern und Jenaer Schülern in den Herbstferien in die rumänische Partnerstadt musste ausfallen. Die Infektionszahlen und das Risiko waren zu hoch.

Dabei war schon alles vorbereitet. Das Angergymnasium hatten fleißig Spenden und Bücher gesammelt – und es auf beachtliche 2300 Euro an Spenden gebracht. Auch die IGS Grete Unrein hat den Verein mit 270 Euro unterstützt. Hinzu kommen Bücherspenden. Ein Großteil des Geldes soll den Schulen in Lugoj zugutekommen.

Der Verein hat für 1500 Euro Bücher und Lehrmaterialien gekauft, darunter ganze Klassensätze für den Deutschunterricht. Die Bücherspenden helfen auch beim Aufbau der Schulbibliothek mit deutscher Kinder- und Jugendliteratur an der deutschsprachigen Schule in Lugoj. Eine vollgepackte Palette, an die 250 Kilogramm Bücher und Geschenke, hat eine Spedition nach Lugoj gebracht. Dort ist sie inzwischen wohlbehalten angekommen, und die Freude war groß.

Auch die Hilfe für sozial schwache Familien in der Vorweihnachtszeit hat Tradition. So unterstützt der Jenaer Verein die Teeküche in Lugoj mit 250 Euro. Für 600 Euro werden Lebensmittelpakete gepackt und an 25 Familien, die Ärmsten der Armen in der Stadt, verteilt. Da die Jenaer diesmal nicht selbst vor Ort sein können, übernehmen das der dortige Partnerverein und der Pfarrer der Katholischen Kirche.

Der Partnerschaftsverein Jena-Lugoj hofft auf wieder mehr Begegnungen im kommenden Jahr und möchte sich herzlich bei allen Unterstützern und Spendern bedanken: ganz besonders bei den Schülerinnen und Schülern des Angergymnasiums, der IGS Grete Unrein, bei Gunther Philler von der Jenaer Bücherstube und der Thalia-Buchhandlung sowie beim Büromarkt Böttcher.