Die Naumburger Straße in Jena wird zwischen den Abzweigen Michael-Häußler-Weg und Maria-Pawlowna-Straße wegen Bauarbeiten an den Straßenbahngleisen halbseitig gesperrt.

Jena: In der Naumburger Straße droht Stau

Jena. Die Naumburger Straße in Jena wird zur Baustelle. Auch an anderen Orten in der Stadt gibt es Sperrungen.

Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger müssen sich auf neue Sperrungen in Jena einstellen. Es wurden aber auch Baustellen beendet. Hier ist der Überblick:

Naumburger Straße

Die Naumburger Straße wird zwischen der Einmündung zum Michael-Häußler-Weg und der Einmündung zur Maria-Pawlowna-Straße ab Montag, 22. Mai, halbseitig gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten an den Straßenbahngleisen. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt, mit Staus ist laut Stadt zu rechnen. Empfohlen wird eine Umfahrung der Baustelle über die Wiesenstraße. Die Bauarbeiten sollen bis zum 6. Juni andauern.

Johannisstraße

Der Gehweg in der Johannisstraße wird zwischen der Hausnummer 20 und dem Abzweig Jenergasse ab Montag, 22. Mai, wegen Tiefbauarbeiten teilweise gesperrt. Radfahrende sollen an der Baustelle absteigen, zu Fuß Gehende können den Bereich normal passieren. Der Zugang zu den Geschäften und gastronomischen Einrichtungen bleibt gewährleistet, eine Außengastronomie ist allerdings nicht möglich. Die Baustelle soll am 15. Juni beendet werden.

Isserstedter Straße in Lützeroda

Die Isserstedter Straße in Lützeroda wird ab Montag, 22. Mai, bis voraussichtlich 17. Juli halbseitig gesperrt. Hier werden Glasfaserkabel verlegt. Der Verkehr wird per Ampel geregelt.

Ziegenhain

Die Straßen in Ziegenhain werden ab Montag, 22. Mai, bis zum 17. Juli temporär gesperrt, ebenso die Gehwege. Es werden Glasfaserkabel verlegt.

Wegen des Jenaer Firmenlaufs kommt es zu Einschränkungen rund um die Sparkassen-Arena. Foto: Archiv: Jürgen Scheere

Sparkassen-Arena

Wegen des 12. Jenaer Firmenlaufs am Mittwoch, 24. Mai, kommt es zwischen 18.30 und 20.30 Uhr zu Einschränkungen zwischen der Keßlerstraße und der Lobedaer Straße.

Am Erlkönig

Die Straße Am Erlkönig wird ab Freitag, 26. Mai, bis Ende Juli temporär gesperrt, weil Glasfaserkabel verlegt werden. Die Radwegverbindung in Richtung Kunitz kann weiterhin genutzt werden.

Beendete Sperrungen

Abgeschlossen wurden die Bauarbeiten in der Carl-Zeiss-Promenade sowie in der Straße Unterm Sande in Maua.