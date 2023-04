Jena ist heute auf dem Holzweg!

Auf dem Eichplatz haben Forstwirte der Stadtforstverwaltung am Freitag alle Vorbereitungen getroffen.

Thüringer Holzmarkt lockt dieses Wochenende mit rund 100 Ausstellern auf den Eichplatz.

Beim Thüringer Holzmarkt dreht sich am heutigen Sonnabend ab 8 Uhr alles ums Holz. Der Holzmarkt, die anliegende Straßen und der Eichplatz sind Schauplatz des Freiluftspektakels mit etwa 100 Ausstellern. Auf dem Eichplatz hatten Forstwirte der Stadtforstverwaltung bereits am Freitag alle Vorbereitungen getroffen (Foto), damit die aus Österreich angereisten Timbersports-Profis ihre Show zeigen können. Bevor die Kettensägen am Eichplatz singen, stimmen Jagdhornbläser die Besucher ab 10 Uhr auf alles Weitere ein.