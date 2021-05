Die JG Stadtmitte hatte am Samstagnachmittag zur Kundgebung „Den III. Weg vom Baugrund fegen – kein Nazi in die Innenstadt!“ in der Johannisstraße aufgerufen. Die Situation blieb ruhig. Kontrovers nahmen allerdings einige Passanten das zweideutige Plakat der Satirepartei "Die Partei" auf, das "Nazis töten"