Jena: Junge Köchin setzt auf Regionales und Selbstgemachtes

Die Kneipen haben es in diesen Zeiten nicht einfach. Zwar halten sich viele von ihnen mit Essen zum Mitnehmen über Wasser, aber ein Ersatz ist das freilich nicht für ein offenes und gut besetztes Lokal. Das weiß auch Viktoria Fleischhauer. Sie führt die Tagesbar „Casero", die vor fast genau einem Jahr im Obergeschoss des Textilkaufhauses „Sinn“ in der Goethe-Galerie öffnete, aber nun im zweiten Lockdown auch Sendepause hat.

Obwohl dieses Lokal ein wenig versteckt ist in einem Kaufhaus, habe man nicht klagen können über mangelnden Zuspruch, erzählt Viktoria Fleischhauer. Sie habe das Gefühl gehabt, dass das Konzept dieser Tagesbar gut angekommen sei. Denn der Name sei gewissermaßen Programm. So bedeute das spanische Wort Casero ganz einfach „Selbstgemachtes".

Danach verfahre sie hier auch im Lockdown – zwar nun ganz allein in der Küche und im Verkauf der Tagesbar, weil ja keine sitzenden Gäste mehr zu bedienen sind. Sie sei aber weiter mit Ideen und Herz bei der Sache, wie sie selbst betont. Die Gerichte zum Mitnehmen entstehen alle in ihrer kleinen Küche aus frischen Bestandteilen. Die Bestellungen und den Einkauf managt sie selbst, wobei sie auf regionale Erzeuger setzt wie zum Beispiel die Gönnataler Putenspezialitäten. Das mache ihr viel Spaß. Und da habe sie auch weitgehend freie Hand im Rahmen der Del. Corazon GmbH, zu der das Casero gehört.

Was die gelernte Köchin so über die Theke reicht? Na zum Beispiel das beliebte Gemüse-Curry oder den Klassiker Eier mit Senfsoße sowie diverse Fleischgerichte, aber auch Suppen gehören immer zum Angebot. Gut gefragt sei der vegetarische Nussbraten. Und für den kleineren Hunger bereitet sie Snacks wie etwa eine Quiche zu. Gern betätigt sie sich zudem als Bäckerin. Zitronen-Mohnkuchen oder Mandarinenschnitten sind zwei ihrer Spezialitäten.

Natürlich hofft sie wie alle Gastronomen auf baldige Lockerungen, vielleicht im Dezember. Dann können die Besucher ihrer Tagesbar auch unsere Zeitung lesen, die dort täglich aktuell aushängen wird.