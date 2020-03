Jena kann, muss aber nicht komplett auf E-Busse umstellen

Zu einem der letzten Themen des Stadtrates vor der Corona-Sitzungspause gehörte das Thema E-Busse im Jenaer Nahverkehr. Die ersten drei Busse auf der Linie 15 erfreuen sich bei Fahrgästen und Fahrern gleichermaßen großer Beliebtheit.

Die Stadtverwaltung will per Stadtratsbeschluss nun festlegen lassen, dass es Ziel für Jena sei, den Stadtbusverkehr schrittweise auf elektrische Antriebssysteme umzustellen. Dies sei eine Forderung der Abteilungen beim Freistaat Thüringen, von denen die Fördergelder für die bereits in Dienst gestellten Busse kommen, hatte Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) im Stadtentwicklungsausschuss gesagt.

Dazu sollte der so genannte Öffentliche Dienstleistungsauftrag (ÖDA) ergänzt werden. Dabei handelt es sich um eine sehr komplexe Vereinbarung zwischen der Stadt Jena und dem Jenaer Nahverkehr. Der ÖDA wird nur alle paar Jahre verhandelt.

Das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz hat nun klargestellt, dass es einer so weitreichenden Verpflichtungserklärung aus Jena nicht bedarf. „Die Modellprojekt-Förderung der drei E-Busse in Jena ist nicht an eine Verpflichtungserklärung gebunden, den gesamten Busbetrieb in Jena auf Elektroantrieb umzurüsten“, teilte Ministeriumssprecher Tom Wetzling mit. Lediglich die drei geförderten Fahrzeuge müssen in die ÖDA aufgenommen werden mit der Vereinbarung, dass der Jenaer Nahverkehr die entsprechenden Linien elektrisch bedient. Ferner sei ein Hinweis darauf gut, welche Einsparungen von Treibhausgas- und Luftschadstoffemissionen damit verbunden seien. Dann könnten die bereits zugesagten Fördergelder ausgezahlt werden.

Corona hat auch direkte Auswirkungen auf die Optik der nagelneuen E-Busse. Wie in allen Bussen des Nahverkehrs gilt der vordere Bereich des Busses nun als Sicherheitszone für den Fahrer. Foto: Thomas Beier

Diese „kleine Formalie“ sei erforderlich, weil es sich dabei um eine beihilferechtliche Vorgabe der Europäischen Kommission handelte, sagte Tom Wetzling.

Schließlich gehe es um eine der attraktivsten E-Busförderungen deutschlandweit: 80 Prozent der Investitionen für den E-Bus-Betrieb mit zunächst drei Bussen bekommt der Jenaer Nahverkehr erstattet. 690.000 Euro kostet jeder Elektro-Bus. Dazu kommen Investitionen in die Lade-Infrastruktur und Werkstatt.

Jena hat sich bereits zur Elektrisierung der Stadtbusflotte bekannt

Im vorberatenden Stadtentwicklungsausschuss wurden Sorgen laut, dass ähnliche formale Probleme beim Großprojekt Straßenbahn-Neubeschaffung entstehen könnten. Dort geht es um deutlich größere Geldbeträge.

Mit dem weitreichenden Bekenntnis zum E-Bus hatten die Mitglieder des Ausschusses dagegen keine Probleme. In den kommenden 15 bis 20 Jahren will das Unternehmen seinen Busfuhrpark mit derzeit 44 Fahrzeugen komplett auf Elektroantrieb umstellen – das war bereits bei der Premierenfahrt im Februar mit vielen Gästen zu hören.