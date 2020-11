Jena: Kein Ausblick mehr von der Jenzig-Terrasse

Nie zuvor sind so viele Menschen in die schöne Umgebung Jenas geströmt wie im Lockdown. Das war im Frühjahr so, und es ist jetzt wieder so, vor allem am Jenzig mit seinem gern besuchten Saurierpfad. Tatsächlich befanden sich auch gestern bei schönem Wetter zahlreiche Wanderer auf dem Weg zur Bergspitze. Doch kurz vor dem Erreichen der Jenzig-Gaststätte, noch vor dem Karl-Liebknecht-Gedenkstein, war für alle Schluss: Rotes Absperrband verhindert den Zutritt zur Terrasse vor dem Jenzighaus.

„Plötzlich saßen 60 Leute auf der Terrasse“ Damit erging es ihnen wie unserer Leserin Waltraud Kühmstedt, die fast jeden Morgen auf den Jenzig läuft, um in der Natur zu sein und die herrlichen Ausblicke zu genießen. „Umso erstaunter war ich, als ich am Samstag gegen 8.30 Uhr bemerkte, dass der Weg zur Jenzig-Terrasse mit rot-weißem Flatterband abgesperrt war und ein Schild mit der Aufschrift ,Betreten verboten Privatweg’ angebracht wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Weg einfach zum Privatweg erklärt werden kann“, schrieb sie an unsere Redaktion. Nachfragen bei den Wirtsleuten auf dem Jenzig sowie bei der Jenzig-Gesellschaft, die das Areal des Berges seit über 100 Jahren pflegt, ergaben, dass die Absperrung ihre Gründe hat. Die Gaststätte ist ja bekanntermaßen wegen des derzeitigen Corona-Lockdowns geschlossen. „Dennoch“, so Wirtin Maria Beck, „kommen oft Wanderer und lassen sich auf den Bänken und Stühlen der Terrasse nieder. Wir haben sogar schon 60 Leute gehabt, die plötzlich auf der Terrasse saßen. Das kann ja nicht im Sinne der Corona-Kontaktbeschränkungen sein. Da mussten wir handeln.“ Sie verweist auch darauf, dass es bei Kontrollen des Ordnungsamtes in solchen Fällen wohl Ärger geben würde. Im Übrigen, so Maria Beck, habe ihre Familie das Jenzighaus mit der Terrasse zusammen gepachtet und sei damit auch klar dafür verantwortlich. Außerdem verweist die Wirtin auf die gängige Praxis auf dem gegenüberliegenden Berg. Der Innenhof des Fuchsturms sei auch stets verschlossen, wenn das Lokal nicht geöffnet habe. Nicht ganz glücklich über die Terrassenschließung ist Hans-Joachim Ratzenberger, Vorsitzender der Jenzig-Gesellschaft. Er zeigt aber auch Verständnis. Das Wandern werde durch den versperrten Zugang ja nicht behindert. So könne man unterhalb der Aussichtsplattform mit dem Fernrohr den Fahrweg weiterlaufen und somit auf der anderen Seite um das Gasthaus herumlaufen, um dann auf den Hufeisen-Weg und die große Wiese zu gelangen. Es sei nur schade, dass nun die Wanderer nicht mehr von der Terrasse ins Tal schauen könnten. Erfreulicherweise gebe es aber noch genug andere Aussichtspunkte am Jenzig.