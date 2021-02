Hörgeschädigte in Jena müssen aus Infektionsschutzgründen auf die gewohnte Beratung verzichten.

Der Soziale Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen schränkt die persönliche soziale Beratung ein. Aus Infektionsschutzgründen muss die Beratung in Jena und Umgebung jetzt immer mittwochs von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr telefonisch, per Fax oder online erfolgen.

Erreichbar ist der Dienst unter Tel. 03643/42 21 55, unter Fax 03643/42 21 57 oder per E-Mail an sozialerdienst@ov-weimar.de.

Die persönliche Beratung entfällt bis voraussichtlich 28. Februar, wird mitgeteilt.