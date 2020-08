Jena: Kleineres Zirkus-Festival mit viel Herz

Gesamtleiter Friedemann Ziepert und Sprecherin Stefanie Müller-Durand mit dem Plakat für das Zirkusfestival am Burgauer Weg in Jena. Die dritte Auflage ist eine abgespeckte Version, ein sogenanntes Compose-Solo.

Die Fans und Freunde des internationalen Zirkus-Festivals „Compose“ dürfen sich freuen. Compose kommt aus dem Französischen und steht übersetzt für Komposition. Trotz Corona wird es am ersten September-Wochenende vom 4. bis 6. September wieder Kultur geben auf dem Zirkuszeltgelände am Burgauer Weg. Dass diesmal nur ein Festival in abgespeckter Version möglich ist, sei zwar schade, sagte Gesamtleiter Friedemann Ziepert, „das Wichtigste ist, dass wir auch in diesen schweren Zeiten Kultur sichtbar und Kultur erlebbar machen.“