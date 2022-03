Jena: Konzerterlöse für Flüchtlinge aus der Ukraine

Eine Frau geht an einem Anti-Kriegs-Graffiti vorbei. Mit einer Benefizaktion soll auch in Jena ukrainischen Flüchtlingen geholfen werden.

Jena. Für den zweiten Termin am Freitag, 4. März, gibt es noch Karten. Geboten werden Strawinski, Mozart und Schubert.

Der städtische Eigenbetrieb Jenakultur hat sich eine Benefizaktion überlegt, die den in Jena ankommenden ukrainischen Flüchtlingen zugutekommen soll. Jenakultur wird gemeinsam mit der Philharmonie den Erlös ihres bereits ausverkauften Donnerstagskonzertes am 3. März komplett spenden.

„Um trotz der coronabedingten Kapazitätseinschränkungen vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, das Konzert zu hören und die Benefizaktion auszuweiten, wird es am Freitag um 20 Uhr im Volkshaus Jena wiederholt“, heißt es in einer Mitteilung des Eigenbetriebs.

Für die zweite Aufführung sind ab sofort Tickets in der Touristeninformation, online unter www.jenaer-philharmonie.de sowie vor Konzertbeginn an der Abendkasse erhältlich. Es gilt die 3G-Regelung.

Lichtaktion für den Frieden

Auf dem Programm steht Igor Strawinskis Pulcinella-Suite, Wolfgang Amadeus Mozarts Violinkonzert Nr. 5 und die 2. Sinfonie von Franz Schubert. Da die eigentliche Violinistin Antje Weithaas krankheitsbedingt verhindert ist, konnte der Geiger und Dirigent Fedor Rudin für das Programm gewonnen werden.

„Krieg ist immer eine humanitäre Katastrophe und es liegt jetzt an uns, Mittel und Wege zu finden, wie wir den Menschen konkret helfen können, die unter dieser Situation leiden“, sagt Carsten Müller, amtierender Werkleiter von Jenakultur.

Der Eigenbetrieb wisse zudem, dass auch äußere Zeichen wichtig sind, da diese nicht nur in die Stadt, sondern auch weit nach außen leuchten können. So sind bereits seit Montagabend die Hauptwirkungsstätten des Eigenbetriebes thematisch illuminiert. Jenakultur beteiligt sich an der europaweiten Aktion Light for Peace.

Wer mit einer Spende ukrainische Flüchtlinge in Jena unterstützen möchte, Konto: Hilfswerk des Lions Club Jena, IBAN DE05 8305 3030 0018 0340 80, Sparkasse Jena Saale-Holzland, Verwendungszweck: Ukraine. Bitte geben Sie im Verwendungszweck zusätzlich Ihre Adresse an (für Spendenquittung).