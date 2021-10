Jena: Kreativ herausgeredet - Anzeige folgt trotzdem

Jena. Polizei greift Mann mit ominösem Werkzeug auf.

Ein Zeuge meldete sich Sonntag gegen 19.30 Uhr bei der Polizei in Jena und teilte mit, dass in der Westbahnhofstraße ein Mann mit einer Brechstange umherläuft. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 34-Jährigen der sogleich eine gute Geschichte erzählte, schreibt die Polizei in ihrer Meldung.

Dem jungen Mann wurde zugetragen, dass ganz in der Nähe mehrere Menschen festgehalten werden und diese wolle er nun befreien. Eine recht kreative Ausrede, welche aber die Frage aufwarf, warum der Mann dazu Einweghandschuhe und ein Einhandmesser benötigte, welches griffbereit in seiner Hosentasche verstaut war, heißt es weiter. Weiterhin konnten die Polizeikräfte frische Hebelspuren an der Eingangstür eines Fußpflegesalons feststellen. Anstatt heldenhaftem Ruhm hat der Mann nun eine Anzeige wegen versuchtem Diebstahl am Hals.

