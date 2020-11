Mit Kuscheltieren protestierte die Initiative „Eltern stehen auf“ vor dem Jenaer Gesundheitsamt gegen Corona-Maßnahme an Schulen.

Jena. Die Initiative „Eltern stehen auf“ hat am Freitag vor dem Gesundheitsamt protestiert.

Jena: Kritik mit Kuscheltieren an Corona-Einschränkungen

Viele Kuscheltiere hatte die Initiative „Eltern stehen auf“ am Freitag vor dem Jenaer Gesundheitsamt aufgebaut. Die Tiere und Puppen trugen Aufschriften wie „Ich will atmen“ oder „Ich will Oma und Opa sehen“.

Eine Lehrerin berichtete, dass unter Schülern viel Angst herrsche. Ausgefallene Kindergeburtstage und Klassenfahrten, eingeschränkte Hobbys und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz würden Kinder belasten und zu Entwicklungsstörungen führen.

Gefordert wird eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Corona-Auflagen.