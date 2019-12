Jena: Künftig vielleicht doch eine Volkshaus-Orgel

Womöglich wird es auch in Zukunft eine Orgel im Volkshaus geben. Das hat am Abend Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) vorm Stadtrat signalisiert auf Anfrage des Kulturausschuss-Chefs Jörg Vogel (SPD) zum erwogenen Ausbau des alten Instruments. Nitzsche verwies auf einen „Orgel-Gipfel“, der Stunden vor der Ratssitzung 20 Leute am OB-Tisch vereint hatte.

Als Essenz des Treffens wird es eine kleinere Arbeitsgruppe mit je einem Vertreter von Jenakultur, der Ernst-Abbe-Stiftung als Eignerin des Instruments, der Philharmonie und überdies einen Orgel-Sachverständigen als Mitstreiter geben, so beschrieb es der OB. Diese AG solle einen Absichtsbeschluss erstellen für den Stadtrat; sie verfolge das Ziel, dass es fortgesetzt eine Orgel gibt. Doch bedürfe es dann der politischen Legitimation, ob das der richtige Weg sei, sagte der OB.

Auch die von Reinhard Wöckel (Linke) am Abend vorm Stadtrat angeregte Eröffnung eines Spenden-Kontos sei erst dann sinnvoll, wenn der Stadtrat einen Absichtsbeschluss zum fortgesetzten Betrieb einer Volkshaus-Orgel gefasst habe. „Das kann man nicht aus der hohlen Hand machen.“

Voraussetzung für jeglichen Orgel-Bau – auch ein neues Instrument ist eine Variante – sei aber der Abschluss sämtlicher laufender Arbeiten zur Umgestaltung des Volkshauses als Kongresszentrum. „Vor 2021 kann da nichts passieren“, sagte der OB. Geschätzt vier Monate wären dann nach den Worten des OB vonnöten, eine Phase, in der keinerlei andere Volkshaus-Veranstaltungen möglich sein würden. Nitzsche betonte zugleich, dass die Ausbau-Erwägungen nichts mit der Erweiterung des Volkshauses zum Kongresszentrum zu tun haben. „Das spielt da keine Rolle.“

Bereits festgelegt ist nach Darstellung des OB, dass es keinen – wie zuletzt vorgeschlagen – Verkauf von Einzelteilen der alten Orgel nach deren Ausbau geben wird. Da würde ein Bild des „Schredderns“ erzeugt, das aus der Welt geschafft gehöre.

Nitzsche sprach noch einmal an, dass die derzeit nicht nutzbare Sauer-Orgel für 350.000 Euro saniert oder für 750.000 Euro modernisiert werden müsste. Die Ausbau-Option rühre von einer langen Abwägung her; in erster Linie könnten so die Akustik und die Belüftung für die Philharmonie-Musiker auf der Bühne verbessert werden. Zu bedenken sei auch, dass in den letzten zehn Jahren drei Orgel-Reihen und ein großes Konzert mit Orgel stattfanden, so dass lediglich 200 Besucher pro Jahr gezählt wurden.

Anfang des neuen Jahres stehe ein Gespräch mit der Oberen Denkmalbehörde an, in dem die Aussicht auf Fördermittel für die Orgel beleuchtet wird. Der nächste „Orgel-Gipfel“ beim OB ist für den März 2020 vorgesehen.