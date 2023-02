Jena lacht über Mario Barth und denkt nach über Angst

Top-10-Veranstaltungstipps für das Wochenende in und um Jena:

1 Ein letztes Mal Eislaufen

Die „Eiswelt Jena“ an der Sparkassenarena ist an diesem Wochenende ein letztes Mal geöffnet.

2 Exkursion mit Biss

Mit dem Bibermanager des Nabu, Marcus Orlamünder, kann man am Freitag, 15 Uhr, benagte Bäume, Äste, Ausstiege sowie Fraßplätze des Bibers erkunden. Die Exkursion dauert etwa zwei Stunden. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Anmeldung unter 03641/949180.

3 Männer sind Frauen

Mario Barth ist am Freitag, 20 Uhr, in der Sparkassenarena mit seinem Programm „Männer sind Frauen – manchmal aber auch… vielleicht“.

4 Eine Performance über Angst

Schauspielerin Hanneke van der Paardt steckt fest in den Gedanken über Angst. Kann Denken einen Menschen retten? Kannst du Kunst machen, wenn du dich nicht traust, über den Rand deines eigenen Kopfes zu schauen? Sie wird es zumindest versuchen – am Freitag und Samstag, jeweils 20 Uhr, im Jenaer Theaterhaus.

5 Jam Session

Mittlerweile ist die „BandsPrivat-JamSession“ schon eine kleine Institution in Jena. Bringt das Instrument mit, lernt andere Musiker kennen und jamt Freitag ab 20 Uhr gemeinsam im Haus auf der Mauer.

6 Trance im Kassablanca

Die „Parzelle 56“ geht erneut ins Exil: Dieses Mal mit einer gehörigen Ladung Trance und schnittigen Beats – am Freitag ab 23 Uhr im Kassablanca.

7 Tanzfieber im Volksbad

Zum Faschingskonzert „Tanzfieber“ lädt die Jenaer Philharmonie am Samstag, 15 Uhr, ins Volksbad. Unter anderem erklingen: Szpilman, Bartók und Bizet. Die Leitung hat Eugene Tzigane, Gernot Wojnarowicz übernimmt die Moderation.

8 Familienspieltag

Der Hackspace-Verein lädt am Sonntag zum Familienspieltag in die Krautgasse 26 ein. Gestartet wird ab 14 Uhr mit Brett- und Familienspielen für das Grundschulalter. Später werden Strategiespiele für ältere Kinder ausgepackt.

9 Camburger Faschingsumzug

Der Camburger Carneval Club Concordia lädt am Samstag 20.11 Uhr zum 3. Knüller mit der „Topas Live Band“ in den Rathaussaal ein. Am Sonntag, 14.30 Uhr, startet der Karnevalsumzug auf dem Schießplatz.

10 Orlamünder Kinderfasching

Der Orlamünder Carnevalsverein will es am Samstag noch mal wagen und so richtig Energie verbraten - während die Samstagsveranstaltung jedoch schon ausverkauft ist, kann man am Sonntag noch zum Kinderfasching ab 14 Uhr Energie verbraten.