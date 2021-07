Jena: Lesung in der Distelschänke

Der Autor und Journalist Christoph Diekmann liest in der Distelschänke in Jena.

Jena. Christoph Dieckmann stellt sein neues Buch vor.

An diesem Sonntag, 11. Juli, stellt der Schriftsteller, „Zeit“-Mitarbeiter und FC Carl Zeiss Jena-Fan Christoph Dieckmann um 16 Uhr sein neues Buch „Woher sind wir geboren. Deutsche Welt-und Heimreisen“ in der Distelschänke Am Jenzig 1 in Jena vor.

Christoph Dieckmann habe nicht nur in Jena eine treue Lesergemeinde, heißt es. Es sei sein besonderer Sound, der die Leute zu seinen Büchern greifen lässt, wenn er darüber schreibt, wie sich Lebensgeschichte und große Geschichte kreuzen.

Der neue Band gehe dabei weit in die Welt. Beginnend mit der eigenen Lebensgeschichte, greifen die Folgekapitel über den deutschen Sprachraum hinaus bis hin an die Grenze zwischen Süd- und Nordkorea. Da gäbe es keinen allwissenden oder besser wissenden Ton. Es sei vielmehr ein Grundton von Empathie, oft freundlicher Ironie und Mitmenschlichkeit.

Die Lesung werde von Frank Wuppinger (Jazz Guitar) und Ozan Coskun (Classic Guitar) begleitet. Der Jazz im Paradies e.V., der Lesezeichen e.V. und die Landeszentrale für politische Bildung laden zu der Veranstaltung ein.

Vorbestellung unter info@schlegelsberg-jena.de oder Tel. 03641/2248966