Jena-Löbstedt: Gefunkt hat es beim Schlittenfahren

Schon vor dem Tag der Deutschen Einheit waren Adelheid (83) und Manfred Hanf (85) in Feierlaune, begingen sie doch ihre Eiserne Hochzeit.

Beide gingen in Löbstedt in die Schule und beide spielten Akkordeon. Bei der Musik und später beim Schlittenfahren funkte es dann. Nach der Hochzeit vor 65 Jahren konnten sie das Haus der Eltern von Manfred Hanf in Löbstedt beziehen. Adelheid Hanf absolvierte das Abitur im Jahr ihrer Hochzeit und war ­danach Unterstufenlehrerin an der Clara-Zetkin-Schule bis zur Rente 1993. Manfred Hanf arbeitete nach seiner Lehre bei Zeiss bei der Stahlbau-Firma Pannasch in Jena. 1966 machte er seinen Meister und sich 1977 selbstständig. Seither hat er mit seiner Arbeit an vielen Stellen Jenas und darüber hinaus seine Spuren hinterlassen, so zum Beispiel an der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft oder an der ehemaligen Löbstedter Schule. Unter anderem gratulierte Matthias Bachmann im Namen des Ortsteilrates Löbstedt.