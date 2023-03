Jena: Matthias Domaschk soll eine Gedenktafel Am Rähmen erhalten

Manchmal braucht es nur die richtige Anregung und ein zuverlässiges Sprachrohr braucht, um den Stein ins Rollen zu bringen.

Autor und Journalist Peter Wensierski hat das Buch „Jena-Paradies - Die letzte Reise des Matthias Domaschk“ geschrieben. Foto: Janis Werner

„Manchmal geht es schneller, als man denkt“, schreibt der Journalist und Autor Peter Wensierski auf seinem Facebook-Account. Er hat jüngst das Buch „Jena-Paradies – Die letzte Reise des Matthias Domaschk“ veröffentlicht, in dem er seine jahrelangen Recherchen zu einem Sachbuch zusammenfügt, das sich liest wie ein Roman.

Der Autor äußerte während eines Interviews mit unserer Redaktion den Wunsch an die Stadt Jena, eine Gedenktafel an der Stelle aufzustellen, wo einst Domaschk lebte. „Und schon ruft die zuständige kommunale Wohnungsbaugesellschaft im Thüringer Archiv für Zeitgeschichte Matthias Domaschk an und verspricht, es endlich auf den Weg zu bringen“, schreibt Wensierski auf Facebook weiter.

Gunnar Poschmann von Jenawohnen sagte auf Nachfrage, er habe die Anregung sofort aufgreifen wollen. „Domaschks Wohnhaus Am Rähmen 3 existiere zwar nicht mehr, doch dort stehe nun ein Neubau, an dem man die Tafel anbringen wolle – mit Jenakultur sei man bereits im Gespräch. Anfang April soll es einen Vor-Ort-Termin geben. Vielleicht könne man bereits am 12. Juni die Tafel einweihen – an Domaschks Geburtstag, so Poschmann. Es braucht manchmal eben nur das richtige Sprachrohr, um den Stein ins Rollen zu bringen.