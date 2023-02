Jena-Messe: 250 Aussteller sind startklar

Am Stand der Klaro GmbH wurde am Donnerstag die Demonstrationsanlage mit Wasser befüllt. Im Bild Innendienstlerin Annika Rühr und Außendienstler Gerhard Christoph.

Jena. 30. Auflage der Frühjahrsmesse ist nach zwei Jahren Corona-Pause wieder da. Drei Tage Messeprogramm in Burgau.

Die Messe „Jena 2023“ öffnet am Freitagvormittag in der Sparkassen-Arena ihre Tore. 250 Aussteller werden in den beiden Hallen erwartet. Bauen, Sanieren sowie behagliches und gesundes Wohnen sind die zentralen Themen.

Damit reiht sich die Leistungsschau des Ostthüringer Handwerks in den Reigen großer Veranstaltungen ein, die nach einer Coronapause wieder da sind. „Das persönliche Gespräch ist durch nichts zu ersetzen“, diese Erfahrung hat Veranstalterin Christiane Längle von der Firma Messekonzept Thüringen in den letzten zwei Jahren gemacht. Die Zeit ohne Frühjahrs-Messe sei eine gefühlte Ewigkeit gewesen.

In den Hallen dreht sich vieles ums Energiesparen. Trotz gut gefüllter Auftragsbücher kommen viele Handwerker dennoch nach Burgau. Klappern gehört auch heute zum Handwerk, sagt Wolfgang Jacob, der Präsident der Handwerkskammer für Ostthüringen. Die weitesten Anreisen haben Anbieter aus Italien, Österreich, Polen und der Schweiz.

Zwischendurch ein Steak braten

Einen Appell an die Jenaer ist dem Grußwort von OB Thomas Nitzsche (FDP) zu entnehmen. „Wer baut und einrichtet, sollte das Genießen nicht vergessen!“ Den Trend hat Christiane Längle lange schon erkannt, indem sie den Themenschwerpunkt Grillen und BBQ aufnahm. So bietet die aus der Landeshauptstadt angereiste 1. Deutsche Grill- und BBQ-Schule Schnellkurse im Steakbraten an. Es gibt einen Winter-Grill-Park und eine Outdoor-Küchenausstellung.

Sehr elektrisch geht es am Stand der Stadtwerke zu. Foto: Thomas Beier

Die Messe ist vom 10. bis 12. Februar jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. In vielen Geschäften liegen Flyer, die zu einem kostenlosen Eintritt verhelfen. Ansonsten zahlen Erwachsene 6 oder ermäßigt 4 Euro. Besucher-Parkplätze gibt es am Burgaupark.