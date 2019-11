Jena: Mit 38 Jahren noch Cosplayerin

Dass Nancy Ritter (38) aus Jena noch einmal in ein Kostüm schlüpfen würde und bei der achten Auflage der „Anime Convention JenaCo“ am Sonnabend als Cosplayerin und aktive Helferin dabei sein würde, hätte sie sich vor fünf oder sechs Jahren kaum vorstellen können. Sie hatte mit dem Hobby eigentlich gedanklich längst abgeschlossen.

„Früher, als ich jung war, war ich davon auch begeistert.“ Mit der Geburt ihrer Tochter hatte sie aber andere Dinge im Kopf. Bis vor vier Jahren, dann gab es ein Wiedersehen. Schuld war ihre Tochter Josephine (18).

„Seit Josi 14 Jahre alt ist, bin ich wieder dabei. Die Leute sind alle sehr nett und zuvorkommend. Es gibt klare Regeln für die Besucher. Ich fühle mich einfach wohl hier“, sagte die 38-Jährige.

Diesmal zwei Veranstaltungsorte

Den Wiedereinstieg erleichterte ihr Jeannette Schlenzig, die Chef-Organisatorin des Treffens. „Sie ist eine

Nancy Ritter hat ihre Freunde am Cosplay nicht verloren. Foto: Jens Henning

gute Freundin von mir“, sagte Nancy Ritter über die Gesamtleiterin. Dass sie mit ihren fast 40 Jahren zu den älteren Semestern gehörte, damit hat sie kein Problem. Um ihr Hobby macht sie auch kein Geheimnis. Es ist bekannt, auch bei ihren Arbeitskollegen. „Ja, sie wissen Bescheid. Sie wissen auch, dass ich heute wieder mit dabei bin bei der JenaCo.“

Am Sonnabend bevölkerten wieder Hunderte Fans von Anime, Manga, Games, Comic und Cosplay den Osten Jenas. Zum ersten Mal gab es zwei Veranstaltungsorte – Teile der Leonardo-Schule und die benachbarte Halle des Deutschen Roten Kreuzes. Die Besucher auf der angrenzenden Sportanlage unterm Jenzig staunten nicht schlecht über die bunten Kostüme, die die Jugendlichen und Erwachsenen auf der Nachbar-Veranstaltung trugen.

Freunde und Gleichgesinnte treffen

Im Vergleich zu den ersten Auflagen hat sich inhaltlich einiges verändert. „Wir stecken in einer ständigen Entwicklung. Wir nehmen die Vorschläge der Besucher und Gäste gern an, um noch besser zu werden. Das Programm wird umfangreicher. Wir wollen den Besuchern, die auch aus anderen Bundesländern extra nach Jena angereist kommen, etwas bieten“, sagte Nancy Ritter.

Die Begeisterung, in andere Charaktere und Rollen zu schlüpfen und auch die Rollen so originalgetreu wie nur möglich nachstellen und detailgetreu zu imitieren, habe zugenommen. Was macht aber den Erfolg dieser Veranstaltung in Jena aus? „Ich denke, das Wichtigste ist, dass sich Freunde und Gleichgesinnte treffen.“