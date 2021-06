Jena: Mit Äpfeln und Pistazien über die Seidenstraße

Forschung zur Herkunft unserer Lebensmittel betreiben Doktorandin Basira Mir Makhamad und ihr Forschungsleiter Robert N. Spengler am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena.

Jena. Schon im Paradies lockte der Apfel zum Hineinbeißen. Fraglich ist, wo sich die Geschichte abspielte. Vielleicht in Zentralasien, wo Äpfel und Pistazien wohl herkommen.

Sie heißen Alkmene, Jonathan oder Gelber Köstlicher. Dabei, köstlich und gesund sind eigentlich alle Apfelsorten. Deshalb hat fast jeder Garten hierzulande seinen Apfelbaum und in manchen Gegenden wie an der Havel, im Fahner Land oder in Südtirol werden Äpfel in großen Plantagen angebaut. Von dort werden die runden, schmackhaften Früchte in andere Regionen und Länder exportiert. Dabei ist der Apfel selbst als Exportprodukt vor Tausenden Jahren nach Europa gekommen.

Apfel ist kein „Ureinwohner“ in Europa

Der Apfel gehört nicht zu den pflanzlichen „Ureinwohnern“ Europas. Hier wuchsen in grauer Vorzeit zwar Birnen und Pflaumen, aber keine Äpfel. Für diese Frucht gebe es in alten europäischen Sprachen nicht einmal ein Wort, wohl aber in asiatischen Sprachen, weiß die Linguistin Sabine Ziegler vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Unsere Äpfel stammen vom Asiatischen Wildapfel (Malus sieversii) ab, der in Zentralasien, in Kasachstan domestiziert, zur Kulturpflanze gemacht wurde. „Es ist eine weit verbreitete Vorstellung, dass die meisten Früchte und auch Bäume, wie Apfel, Pfirsich, Nüsse oder Pistazien aus China nach Europa gekommen sind. Doch das stimmt nicht. Neuere Forschungsergebnisse belegen, dass viele dieser Pflanzen ihren Ursprung in Zentralasien haben, in den Landstrichen, die heute zu Usbekistan, Tadschikistan und Kirgistan gehören“, erklärt Robert N. Spengler. Er leitet am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte die Forschungsgruppe „Früchte Eurasiens: Domestizierung und Verbreitung“.

Zu Spenglers Team gehören sechs Wissenschaftler. Eine der Nachwuchsforscherinnen ist Basira Mir Makhamad. Sie ist im März 2020 nach Jena gekommen, um an dem spannenden Projekt mitzuarbeiten und ihren Doktortitel zu erwerben. Sie bewegt sich bei ihren Forschungen auf gut bekanntem Terrain, denn die junge Frau stammt selbst aus Kirgistan. Ihr bevorzugtes Studienobjekt sind Pistazien. „Aus der Bibel wissen wir, dass es schon vor 2000 Jahren Pistazien gegeben hat, ihr Vorkommen im Gebiet des heutigen Usbekistan ist schon um 2000 vor Christus belegt“, erzählt die junge Frau. Man habe bisher angenommen, Pistazien, stammten aus Syrien oder Afghanistan. „Aber nicht alle Publikationen haben recht, die essbaren Pistazien kommen ursprünglich nicht aus Syrien, sondern aus Zentralasien“, erklärt sie.

Versteinerte Früchte und Samen als Belege

Belege dafür sucht die junge Wissenschaftlerin anhand von versteinerten Früchten und Samen , die bei archäologischen Grabungen in jener Region gefunden wurden. „Wir untersuchen archäologische Funde, die 1000 bis 1500 Jahre alt sind. Aber es gibt sogar Funde, die rund 9000 Jahre alt sind“, berichtet sie. Unter dem Mikroskop hofft sie, die Art der versteinerten Samen und ihre Herkunft aufklären zu können. Der Vergleich der Funde von verschiedenen Orten könne Erkenntnisse darüber bringen, wie die Kulturpflanzen ihren Weg nach Europa gefunden haben. Aktuell untersucht sie Früchte aus Paykend, einer alten Siedlung im heutigen Usbekistan und aus Afrasiab, dem heutigen Samarkand. Geplant sei auch die Analyse von Funden aus Bukhara. „Bukhara und Afrasiab waren im Altertum die größten ökonomischen und politischen Zentren in Zentralasien.“ Schade sei, dass wegen der Pandemie Exkursionen nach Zentralasien vorerst nicht stattfinden können. Aber man arbeite intensiv mit lokalen Partnern dort zusammen, die auch die archäologischen Funde für die Jenaer Forscher bereitgestellt haben, erklärt Robert Spengler.

Faszinierend findet Basira Mir Makhamad nicht nur die Vorstellung, mit den Pflanzen von der alten Seidenstraße die Geschichte der ersten Bauern im mittleren Asien und die unserer Lebensmittel erleuchten zu können. „Vor allem der interdisziplinäre Ansatz der Forschung im Projekt sei spannend. „Wir haben beispielsweise ein belgische Kollegin, die genetische und linguistische Untersuchungen an Getreide vor nimmt“, berichtet sie. Überhaupt sei das Team wie eine große Familie, was über manche Schwierigkeit in der Corona-Zeit hinweggeholfen habe.