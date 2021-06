Jena: Mit der Ukulele durch den Sommer

Jena. Der Jenaer Musikpädagoge Philipp Schäffler bietet wieder Online-Lektionen an. Am 19. September soll gemeinsam musiziert werden.

Mit der Ukulele durch den Sommer: Am kommenden Sonntag folgen die nächsten Ukulele-Tutorials des Jenaer Musikpädagogen Philipp Schäffler. Ziel ist es, am 19. September in Jena zusammenzukommen und gemeinsam alle Songs zu spielen, die monatlich vorgestellt werden. Nach dem Lied „Lemon Tree“ steht nun „La Marmotte“ mit Beethovens eingängiger Melodie und Goethes sozialkritischem Text auf dem Programm. Mit Mitgliedern des Psycho-Chors wird in der zweiten Junihälfte noch ein Video mit einer Version für Ukulele und Chorstimmen entstehen.

Im ersten Lockdown im März 2020 regte Philipp Schäffler das Projekt „Ukulele lernen in Zeiten der Coronakrise“ an und hat seitdem viele Menschen für das kleine Saiteninstrument begeistern können. Glücklicherweise und endlich sinken die Werte, ein Ende der Pandemie zeichnet sich ab, und der Name des Projekts wird hoffentlich bald nicht mehr aktuell sein.

„Doch die Erfahrung der verbindenden Kraft der Musik und die Freude am Lernen eines Instruments werden bleiben“, sagt Schaeffler.

Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es drei neue Tutorials zu einem Song auf dem Youtube-Kanal von Philipp Schaeffler. Ziel ist es, im September zusammenzukommen und gemeinsam diese Lieder zu spielen.