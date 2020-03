Den Schlüssel für das in Jena ausgediente Feuerwehrfahrzeug übergab am Montag OB Thomas Nitzsche (links) an Ioan Lihoni, Bürgermeister von Bethausen, einem Ort in der Nähe der rumänischen Partnerstadt Lugoj.

Jena mustert Feuerwehrfahrzeug aus für rumänische Freunde

Das ist Nachhaltigkeit der besonderen Art. Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) hat am Montag an Ioan Lihoni, den Bürgermeister des rumänischen Bethausen, symbolisch die Autoschlüssel für ein bisheriges Jenaer Feuerwehrauto vom Typ LF 16-TS übergeben.

Die Schenkung des Löschgruppenfahrzeugs war vereinbart worden vor einigen Monaten beim Besuch des OB in der Partnerstadt Lugoj, das in der Nähe von Bethausen liegt. Gemildert ist somit ein Problem, das Mirel Coman von der Feuerwehr Lugoj beschrieb: Mit einem ebenfalls aus dem Jenaer Bestand stammenden Fahrzeug sei die Feuerwehr Lugoj auch im Umland im Einsatz, doch könne dieses Fahrzeug somit ganz leicht einmal andernorts fehlen. Es dürfe, wie Jenas OB beifügte, gleichzeitig nichts in Lugoj passieren.

Ausmusterungs-Regularien sind in Rumänien nicht so streng

„Die Regularien, die uns zwingen, Fahrzeuge nach einer bestimmten Zeit auszumustern, sind in Lugoj nicht ganz so dramatisch“, sagte Thomas Nitzsche. Und so habe der Hauptausschuss des Stadtrats grünes Licht gegeben, dass das Löschfahrzeug mit seinem „niedrig fünfstelligen Restwert“ aus dem Jenaer Haushalt ausgebucht und an die Gemeinde nahe Lugoj übereignet wird. Das Mercedes-Spezialfahrzeug war 1992 in Dienst genommen und von der Freiwilligen Feuerwehr Closewitz genutzt worden. Ein baugleiches Fahrzeug werde den Closewitzern selbstverständlich zur Verfügung stehen, sagte Finanz- und Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU). Seit der Friedlichen Revolution sind sechs Jenaer Feuerwehrfahrzeuge verschiedenen Typs in Lugoj nachgenutzt worden.

Bethausen verfüge über ein kaum noch einsetzbares Fahrzeug des Baujahres 1965, berichtete Iohan Lihoni. So versteht man seine Zuversicht: Das Mercedes-Fahrzeug aus Jena könne sofort zum Einsatz kommen, zumal ein trockener Frühling manch Einsatz nach sich ziehe. „Vielleicht fährt es ja noch 50 Jahre.“ Jetzt sind mit dem neuen alten Feuerwehrauto erst einmal 1300 Kilometer bis in den Kreis Temesch bei Lugoj zu bewältigen.