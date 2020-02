Jena. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Konzert der Internationalen Orchesterakademie Bayreuth im Jenaer Volkshaus: am 3. Mai mit Brassklängen.

Jena: Osterfestival kommt im Mai mit Brass

Es ist seit elf Jahren so sicher geworden wie das Osterfest selbst – das jährliche Gastspiel des Bayreuther Osterfestivals der Internationalen Orchesterakademie mit meist rund 100 jungen Musikern aus aller Welt in Jena. Das wird auch dieses Mal wieder so sein, wenn auch etwas später: am 3. Mai, 20 Uhr, am bewährten Ort im Volkshaus.

Blechbläser-Talente

Dass dieses Festkonzert erstmals im Mai stattfindet, hat vor allem damit zu tun, dass das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth nach seiner Sanierung erst wieder im Mai öffnet und somit das alljährliche Auftaktkonzert nun für den 1. Mai geplant ist. Danach kann das Orchester auf Tour gehen. Und noch etwas ist anders: Es wird kein großes Orchester geben, das ein sinfonisches Werk aufführt, sondern ein Konzert der Brass-Akademie des Osterfestivals. Das werden zwischen 22 und 28 der besten Nachwuchsmusiker aus verschiedenen Ländern sein, die sich den Blechblasinstrumenten verschrieben haben. Unter der Leitung von Erich Rinner, Gründungsmitglied und Trompeter der Gruppe „Blechschaden“, die aus Blechbläsern der Münchner Philharmoniker besteht, die auch schon zweimal den deutschen Plattenpreis „Echo“ errangen. Er ist zudem Dozent der Internationalen Orchesterakademie für die Blechbläser.

Das Programm stehe noch nicht so ganz fest, räumt Ulrich S. Schubert ein. Der Vorstandsvorsitzende der Kultur- und Sozialstiftung der Internationalen Jungen Orchesterakademie (IJOA) und Intendant des Bayreuther Osterfestivals hat die Ostertour 2009 nach Jena geholt. Hier ist er Chemieprofessor an der Universität, was ihn nicht daran hindert, sein Anliegen weiter zu verfolgen, über Projekte der musikalischen Nachwuchsförderung interkulturellen Austausch zu fördern. Er versprach, in den nächsten Wochen Genaueres zu Programm und Musikerbesetzung sagen zu können. Nur so viel: Es soll Barockmusik genauso geben wie moderne Brassklänge. Der Kartenverkauf soll Mitte Februar beginnen.

Treue Sponsoren

Jetzt nutzte Schubert erst einmal die Gelegenheit, sich bei den Jenaer Hauptsponsoren zu bedanken – etwa Jenoptik, Volksbank, Carl Zeiss, Autohaus Fischer, Stadt Jena und Universität. Alle freuten sich, dass durch das gemeinsame Konzertprojekt im Vorjahr 10.000 Euro an Spenden zusammenkamen. Sie gehen zu gleichen Teilen an die Kinderhilfestiftung Jena und die Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena.

Zu haben ist ab sofort auch die CD vom Konzert des vorigen Jahres mit den Wesendonck-Liedern von Wagner und Bruckners 4. Sinfonie: www.osterfestival.de