Die Enthüllung von Otto Schott: Vorstandsvorsitzender Frank Heinricht (v. l.), Bildhauerin Karin Bohrmann-Roth, Fördervereinsehrenvorsitzender Wolfgang Meyer und OB Thomas Nitzsche ziehen gemeinsam an dem blauen Stoff.

Jena: Otto Schott kehrt in seinen Betrieb zurück

Das Jenaer Trio ist komplett: Nach Denkmalen für Carl Zeiss und Ernst Abbe gibt es seit Donnerstag in der Stadt auch eines für Otto Schott. Der Glaschemiker gilt als Begründer der modernen Glaswissenschaften. 1894 hatte er in Jena gemeinsam mit Abbe und Zeiss ein „Glastechnisches Laboratorium“ gegründet, die heutige Schott AG. Das Denkmal steht in der Otto-Schott-Straße 13 neben seinem früheren Wohnhaus.