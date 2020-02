Einfahrt in das Parkhaus der Neuen Mitte am Leutragraben. Foto: Lutz Prager

Jena: Parkleitsystem kommt im Mai

Wohl im Mai oder Juni soll in Jena ein neues Parkleitsystem beginnen zu greifen. Das sagte auf Anfrage der Zeitung Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). Aus Sicht der Stadtverwaltung kompensiert diese Maßnahme zum Beispiel den Wegfall des Inselplatzes als Parkplatz, wo demnächst die erste Baugrube für die Errichtung eines Uni-Campus ausgehoben wird. So sollen die Wege hin zu den meist nicht ausgelasteten Parkhäusern erleichtert werden.

Zuerst ist nach Nitzsches Beschreibung eine App verfügbar, also eine Anwendungssoftware fürs Smartphone. Hier gelte es Rohdaten einzuarbeiten, die sich mit Hilfe von Induktionsschleifen in Straßen und sonstigen Zähltechniken an Parkhäusern zu jeglichen Fahrzeug-Bewegungen erfassen lassen.

Bereits 2014 hatte der Stadtrat einen Beschluss zur Einführung des Systems gefasst. „Mit einer App allein wäre der Beschluss aber nicht erfüllt“, sagte der OB. Und so sollen weitere 120 Punkte in der Stadt mit Pfosten und dynamischen Anzeigen bestückt werden. 2500 Stellplätze sind aktuell verfügbar, städtische Parkplätze und Tiefgaragen inbegriffen, aber ohne Seidelstraße und Gries. 300 Stellplätze sind auf dem Inselplatz weggefallen, Eichplatz und Rathausgasse bieten zusammen 300 Stellplätze.