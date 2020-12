Jena peilt Haus- und Digitalunterricht ab 14. Dezember an

Wegen des rasanten Anstiegs der Corona-Neuinfektionen peilt Jena den Umstieg auf häusliches Lernen und digitalen Unterricht bereits ab kommendem Montag (14. Dezember) an. Alle Schulleiter seien vom Bildungsdezernat gebeten worden, den Verzicht auf Präsenzunterricht in den Schulen zu prüfen, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Freitag auf Anfrage. Die in Abstimmung mit dem Schulamt Ostthüringen ergangene Bitte betreffe sowohl die staatlichen Schulen als auch Schulen privater Träger. Ob alle Schulen dem nachkommen, war zunächst noch unklar. In Jena gibt es laut Stadtverwaltung rund 35 Schulen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

