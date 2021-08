Jena plant neue Wohnanlage an der Theobald-Renner-Straße

So könnte das neue Wohnquartier an der Theobald-Renner-Straße in Lobeda-West aussehen. Sechs Häuser mit 150 Wohnungen sollen hier ab 2023 gebaut werden. Der Vorentwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird im Zeitraum vom 27. August bis 10. September 2021 öffentlich ausgelegt.